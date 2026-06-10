«دیپلماسی اجبار»؛ آمریکا بار دیگر میز مذاکره را منفجر کرد

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: با آغاز حملات هوایی علیه مناطقی در ایران، فرماندهی تروریستهای آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) اعلام کرد که از دقایقی پیش به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.
همزمان وبسایت «آکسیوس» به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که «هدف از این حملات، اعمال فشار بر تهران برای امضای توافق است، اما این اقدامات ممکن است به تشدید تنش نظامی منجر شود.» و «والاستریت ژورنال» نیز به نقل از مقامات پنتاگون نوشت: این حملات در چارچوب دیپلماسی اجبار انجام شده و هدف آن وادار کردن ایران به دادن امتیاز در میز مذاکرات است.
دیشب نیز تروریستهای آمریکایی به بهانه سرنگونی بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، مناطق جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند که با پاسخ محکم، قاطعانه و فوری نیروهای مسلح ایران روبرو شد و پایگاهها و منافع آمریکا در اردن، بحرین و کویت بمباران شدند.
دستور رئیسجمهور آمریکا برای دور جدید حملات علیه ایران در شرایطی صورت میگیرد که دیروز مدعی شد که گفتگوها با ایران خوب پیش میرود و «توافق بسیار نزدیک است.»
در ظاهر این رفتار رئیسحمهور آمریکا متناقض است، اما توجه به رفتارها، اظهارات و عملکرد ترامپ نشان میدهد که او نوع خاصی از گفتگو مدنظر دارد و انتظار دارد که جمهوری اسلامی ایران تمام زیادهخواهیهای او را بپذیرد و واشنگتن نیز هیچ گونه امتیازی ندهد؛ همان چیزی که به آن «تسلیم بیقیدوشرط» میگوید.
واقعیت اما با تصورات و فانتزیهای رئیسحمهور آمریکا فاصله زیادی دارد؛ جنگ رمضان و قدرت نظامی و انسجام اجتماعی و مردمی ایران نشان داد که آمریکا باید بپذیرد که ملت ایران «تسلیمناپذیز» است و با تمام توان از استقلال و کرامت خود دفاع خواهد کرد و گرچه هیچ گاه از گفتگوهای برابر و توافق منصفانه دوری نکرده و خواستار جنگ نبوده، تاریخ این کشور نشان میدهد که مردم ایران در برابر زورگویی سر خم نمیکند و درسی پشیمانکننده به متجاوزان خواهد داد.
ترامپ، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ رمضان را با این تصور آغاز کردند که با حملات گسترده و شهادت رهبر و فرماندهان و مقامات ارشد باعث میشود که جمهوری اسلامی از ابزارهای دفاعی مردم ایران دست میکشد، تسلیم میشود و از این به بعد طبق نظر واشنگتن رفتار خواهد کرد.
ایستادگی و قدرت نیروهای مسلح در برابر متجاوزان و همچنین مقاومت تاریخی مردم ایران در جنگ رمضان در نهایت موجب شد که آمریکا مجبور به آتشبس شود، با این تصور که میتواند آنچه در میدان نبرد کسب نکرده، در میز مذاکره و از طریق دیپلماسی به دست بیاورد؛ اما در میز مذاکره نیز با مقاومت عزتمندانه دیپلماتهای ایرانی روبرو شد.
مقامات ارشد سیاسی و نیروهای مسلح ایران بارها تاکید کردند که خواهان تداوم جنگ نیستند، اما جنگ تحمیلی و «دیپلماسی اجبار» را نمیپذیرد و با تمام توان در برابر زیادهخواهیهای متجاوزان در میدان نبرد و میدان دیپلماسی ایستادگی و از منافع مردم ایران دفاع خواهند کرد.
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