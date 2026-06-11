فعال شدن آژیرهای هشدار و سامانه های پدافندی در بحرین و کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی در بحرین فعال شده است.

پیشتر ارتش جمهوری اسلامی ایران از حمله تلافی جویانه به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر داده بود.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران با انواع پهپادهای انهدامی، ناوگان پنجم این کشور در بحرین را آماج حملات پهپادی خود، قرار داد.

در این موج از حملات پهپادی ارتش، آنتن های ارتباطی و تاسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم مورد هدف قرار گرفت.

ارتش در این اطلاعیه اعلام کرد: دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، تا پای جان، برای مقابله با دشمن آماده است و تا تنبیه دشمن متجاوز، از پای نخواهد نشست.

کویت از فعال شدن پدافند هوایی این کشور خبر داد



ارتش کویت نیز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال حاضر در حال مقابله با اهداف متخاصم هستند.