به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که به دلیل سیاستهای مداخلهجویانه و تجاوز به ایران، ارتش ایالات متحده را با هزینههای سرسام آوری روبه رو کرده است، از نمایندگان همحزب خود در کنگره خواست تا لایحه بودجه الحاقی ۳۵۰ میلیارد دلاری وزارت جنگ (پنتاگون) را به سرعت تصویب کنند.
ترامپ برای خنثی کردن مخالفت شدید و یکپارچه دموکراتها با افزایش بودجه نظامی از جمهوریخواهان خواسته است تا این بسته مالی کلان را از طریق فرایند قانون «مصالحه بودجهای» پیش ببرند.
این درخواست ترامپ در چارچوب تلاشهای کاخ سفید برای تأمین بودجه بیسابقه ۱.۵ تریلیون دلاری دفاعی سال ۲۰۲۷ مطرح میشود که قرار است ۳۵۰ میلیارد دلار آن از طریق فرآیند سریع «مصالحه بودجه»و بدون نیاز به حد نصاب بالای آرا در سنا تصویب شود.
این ساز و کار ویژه که به حزب حاکم اجازه میدهد لایحه را تنها با کسب اکثریت آرا و بدون نیاز به حد نصاب ۶۰ رأی در سنا، تصویب کنند.
تقریباً تمامی نمایندگان حزب دموکرات با این تزریق مالی ۳۵۰ میلیارد دلاری به بدنه ارتش آمریکا مخالفت کرده و آن را عاملی برای تشدید کسری بودجه این کشور میدانند.
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