ضرورت تغییر الگوی کشت در مازندران؛ سطح گندمزارها افزایش یافت

اسدالله تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مازندران تقریباً یک تنوع اقلیمی داریم به طوری که در کشور ۱۱ تا اقلیم شده و مازندران این نعمت و فرصت را دارد و داستان‌های خاص خودش را می‌سازد. ما مجبوریم برای کشاورز بر اساس اقلیم خودش منطقه‌ای عمل کنیم.

وی به نکته دوم در الگوی کشت اشاره کرد و گفت: اگر به باغات خود نگاه کنیم، الگویی نهادینه شده و به ما ارث رسیده که ۸۱ درصد درخت تامسون در مرکبات داریم و به بهانه اینکه این میوه نمی‌تواند یک صنعت فرادست در بلندمدت ایجاد کند، برنامه‌های توسعه خود را بر سه محور پیش می‌بریم.

تیموری افزود: در بخش برنج و ارقام پر محصول، سال گذشته محصولات ما سنتی بود اما خوشبختانه امسال به حدود ۳۰ درصد کشت ارقام پر محصول رسیده‌ایم و این ارقام حداقل دو برابر برنج سنتی عملکرد دارند و عملکرد ما را از لحاظ کمی به عدد خیلی بالاتری می‌رسانند.

تیموری تصریح کرد: این موضوع در تأمین کالاهای اساسی به کاهش واردات کمک می‌کند. ما نیازمند تبلیغ هستیم تا مازندران را به سمت کشت ارقام پر محصول ببریم و به بالای ۵۰ درصد برسانیم تا کمیت قابل اطمینانی برای تأمین برنج مصرفی داشته باشیم و وقتی تولید بهبود پیدا کند، سوءاستفاده‌کنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند بازار برنج را دچار تراکم کنند و بسیاری از مشکلات بازار مدیریت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه به بحث کنترل بیماری‌ها و آفات اشاره کرد و گفت: در حوزه حفظ نباتات، کنترل بیماری‌ها در بخش زراعی و باغی انجام می‌شود، همچنین کنترل قرنطینه برای کالاهای وارداتی در هفت تا هشت ایستگاه قرنطینه‌ای در بنادر شمالی انجام می‌شود.

کشت زمستانه برنج حمایت می شود

تیموری با بیان اینکه از حدود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری بیش از ۹۰ درصد آن پس از برداشت بلوکه می‌ماند، تصریح کرد: یکی از دلایل عدم استفاده از این اراضی، نبود ماشین‌های برداشت مناسب بوده است و در همین بحث متناسب‌سازی، مصمم هستیم برای پنج یا شش شهرستان چاپر را به عنوان یک حمایت واگذار کنیم و حتماً برنامه توسعه کشت زمستانه را اجرایی کنیم.

وی در ادامه به برداشت گندم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سطح کشت گندم و دانه‌های روغنی نسبت به سال گذشته تغییرات خوبی داشت‌و سطح کشت گندم به حدود ۶۹ هزار هکتار رسید و پیش‌بینی می‌کنیم ۱۵۰ هزار تن برداشت گندم داشته باشیم.

وی درباره قیمت گندم توضیح داد: شورایی وجود دارد که قیمت گندم را اعلام می‌کند و ریاست آن با وزیر جهاد کشاورزی است و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید مانند سموم و کود، وزارت کشاورزی به این جمع‌بندی رسید که قیمت اولیه پیش‌بینی شده واقعی نیست. پس از جلسات متعدد و آنالیز قیمت از استان‌های محور کشاورزی، قیمت جدید گندم حدود ۴۹ هزار تومان اعلام شد.

تیموری در پایان گفت: در مازندران ۳۳ مرکز خرید گندم داریم و تاکنون حدود ۱۲ درصد گندم استان برداشت شده است. ما هنوز به مرحله پرداخت نرسیده‌ایم اما هیچ مانع و مشکلی برای پرداخت هزینه گندم به کشاورزان وجود ندارد.