افتتاح ۱۶۳ طرح و پروژه جهاد کشاورزی در استان سمنان

محمدرضا قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ایام دهه فجر امسال شاهد بهره برداری از ۱۶۳ طرح حوزه جهاد کشاورزی در استان سمنان هستیم، ابراز کرد: ۱۴۲ طرح در این بین عمرانی است و به بهبود عملکرد ما در بخش دامداری و کشاورزی و گلخانهها و … کمک خواهد کرد.
وی از بهره برداری ۲۱ طرح اقتصادی در استان سمنان طی دهه فجر خبر داد و افزود: مجموع اعتبار طرحهای عمرانی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان سمنان سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با افتتاح طرحهای عمرانی حوزه جهاد کشاورزی استان در دهه فجر برای ۱۳۹ نفر به صورت مستقیم و ۲۲۲ نفر به صورت غیرمستقیم کار ایجاد میشود.
قاسمی ابراز کرد: با توجه به اهمیت مقوله آب و استمرار خشکسالی در استان سمنان طبیعتاً بخش مهمی از پروژههای عمرانی بر آب تمرکز دارد لذا توسعه سامانههای آبیاری و احیا و مرمت قنوات و کانالهای آبیاری، انتقال آب، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و … از مهمترین طرحهای قابل افتتاح در استان خواهند بود.
وی با بیان اینکه آب و خاک دیگر بخشی است که بیشترین میزان پروژههای عمرانی جهاد کشاورزی استان سمنان را به خود اختصاص میدهد، بیان کرد: در حوزه آبخیزداری نیز طرحهای بند سنگ و ملات از جمله اولویتها است و در حوزه عشایری نیز مرمت قنوات و آبشخور و چشمهها از جمله طرحهای عمرانی قابل افتتاح هستند.
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