به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی در دیدار با حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا فیاضی با قدردانی از فعالیتهای مجمع عالی حکمت اسلامی، حضور و تلاش اعضای این مجموعه را مغتنم دانست و اظهار کرد: وجود آقایان در مجمع حکمت اسلامی مغتنم است.
وی همچنین با اشاره به برنامه بزرگداشت شهید لاریجانی، خواستار پاسداشت جایگاه علمی وی شد و اهمیت برگزاری آیینهای نکوداشت برای شخصیتهای علمی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.
آیتالله سبحانی ضمن دعا برای دستاندرکاران مجمع عالی حکمت اسلامی گفت: خداوند متعال وجود آقایان در مجمع عالی حکمت اسلامی را مورد تایید و عنایت خویش قرار دهد.
در این دیدار، گزارشی از مهمترین فعالیتها و برنامههای این مجمع ارائه شد و روند بررسی و تایید اصلاحات اساسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی، فعالیتهای انجمنهای علمی وابسته به این مجموعه و نیز ترجمه و انتشار نامه مجمع عالی حکمت اسلامی خطاب به جامعه فیلسوفان جهان به ۱۰ زبان مختلف از جمله محورهای مطرح شده بود.
همچنین برنامههای پیشبینیشده برای بزرگداشت فیلسوفان و اندیشمندان، بهویژه آیین نکوداشت فیلسوف شهید علی لاریجانی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قم- مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر ضرورت پاسداشت مفاخر علمی، خواستار توجه ویژه به جایگاه علمی شهید علی لاریجانی و برگزاری آیین نکوداشت برای وی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی در دیدار با حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا فیاضی با قدردانی از فعالیتهای مجمع عالی حکمت اسلامی، حضور و تلاش اعضای این مجموعه را مغتنم دانست و اظهار کرد: وجود آقایان در مجمع حکمت اسلامی مغتنم است.
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