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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

زلزله ۳.۱ ریشتری خشت کازرون را لرزاند

زلزله ۳.۱ ریشتری خشت کازرون را لرزاند

کازرون- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۰۰:۲۲ بامداد جمعه ۵ تیرماه حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6870896

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