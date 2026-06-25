زلزله ۳.۱ ریشتری خشت کازرون را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۰۰:۲۲ بامداد جمعه ۵ تیرماه حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
کازرون- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۰۰:۲۲ بامداد جمعه ۵ تیرماه حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
نظر شما