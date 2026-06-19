زلزله ۳.۳ ریشتری دهرم فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۲:۴۲ ظهر جمعه ۲۹ خردادماه حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.