خبرگزاری مهر، گروه استانها: تصادفات جادهای در خراسان جنوبی در ماههای ابتدایی سال جاری با روندی نگرانکننده رو به افزایش بوده و آمارهای رسمی از رشد قابل توجه هم در تعداد تصادفات فوتی و هم در شمار جانباختگان حکایت دارد.
بررسیهای کارشناسی هم تأکید دارد که سرعت غیرمجاز، بیتوجهی به جلو، خستگی و خوابآلودگی رانندگان از مهمترین دلایل وقوع تصادفات در محورهای استان هستند. عواملی که در کنار شرایط برخی جادههای دوطرفه و پرتردد، زمینه بروز حوادث مرگبار را افزایش دادهاند.
در این میان، محورهای ارتباطی اصلی استان بهویژه مسیرهای پرتردد، بیشترین سهم را در وقوع تصادفات به خود اختصاص دادهاند و همین موضوع ضرورت توجه جدیتر به ایمنسازی جادهها، توسعه زیرساختها و ارتقای فرهنگ رانندگی را دوچندان میکند.
در همین زمینه، ساعتی به گفتگو با سرهنگ محمد امیر کاظمی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی نشستیم تا از آخرین وضعیت تصادفات جادهای در استان، عوامل مؤثر در افزایش حوادث و مهمترین محورهای حادثهخیز بیشتر بشنویم.
وضعیت تصادفات جادهای خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری چگونه بوده و آیا آمارها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؟
طی سه ماهه سال گذشته ۳۷ فقره تصادف فوتی در استان رخ داد که در مجموع ۴۱ نفر جان خود را از دست دادند، اما امسال از ابتدای سال تا ۱۲ خردادماه ۵۳ فقره تصادف فوتی ثبت شده و ۷۱ نفر جان باختهاند. به این ترتیب، تعداد تصادفات فوتی ۴۳ درصد و تعداد جانباختگان بیش از ۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
نکته قابل تأمل این است که در سه ماهه نخست سال گذشته مجموع جانباختگان ۴۸ نفر بود، اما امسال هنوز به پایان خردادماه نرسیدهایم که تعداد فوتیها به ۷۱ نفر رسیده است. متأسفانه حدود ۶۸ درصد جانباختگان نیز از مردم بومی استان هستند.
بیشترین حوادث در کدام محورهای استان رخ داده است؟
بیشترین تصادفات در محور بیرجند ـ سربیشه ـ نهبندان ـ زابل رخ داده است. این محور از جمله مسیرهای پرحادثه استان محسوب میشود و بر اساس تحلیلهای پلیس راه کشور نیز در زمره محورهای دارای بیشترین برخورد قرار دارد.
بر همین اساس، در کمیسیون ایمنی راه و شورای راهبری تصادفات، محدوده بهاباد تا سلمآباد و سهراهی آخوند شفیعی به عنوان اولویت نخست برای احداث باند دوم به اداره کل راه و شهرسازی معرفی شد و این پروژه در حال اجراست.
علت حادثهخیز بودن این محور چیست؟
این جاده حدود ۳۰ سال پیش و برای حجم تردد بسیار کمتری احداث شده است، اما اکنون روزانه بین سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه در آن تردد میکنند. بنابراین جادههای دوطرفه غیرمجزا دیگر ظرفیت پاسخگویی به این حجم ترافیک را ندارند و احتمال وقوع تصادفات رخبهرخ افزایش یافته است.
آیا احداث باند دوم به تنهایی میتواند از وقوع تصادفات جلوگیری کند؟
خیر. احداث باند دوم در کاهش تصادفات رخبهرخ مؤثر است، اما باید همزمان کنترل سرعت هم در دستور کار باشد. حتی در مسیرهای دوبانده برخی رانندگان با سرعتهای ۱۷۰ تا ۱۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکنند، بنابراین توسعه راهها باید همراه با توسعه سامانههای هوشمند ثبت تخلف و کنترل سرعت باشد.
بیشترین علت وقوع تصادفات در استان چیست؟
بر اساس تحلیلهای انجام شده، مهمترین علت وقوع تصادفات، عدم توجه به جلو است که میتواند ناشی از خوابآلودگی، خستگی یا حواسپرتی راننده باشد.
اما عامل اصلی افزایش شدت تصادفات و تلفات جادهای، سرعت غیرمجاز است. به عنوان نمونه، در حادثه اخیر محور طبس، خودروی مقصر ۱۵ تخلف ثبت شده داشت که ۱۳ مورد آن مربوط به سرعت غیرمجاز بود.
بیشترین تصادفات در چه ساعاتی از شبانهروز رخ میدهد؟
بررسیهای پلیس نشان میدهد در خردادماه، بیشترین تصادفات در ساعات اوج تردد و به ویژه در ساعات ۱۶ بعدازظهر و ۲۲ شب رخ میدهد. در این ساعات، خستگی رانندگان و کاهش تمرکز میتواند احتمال وقوع حوادث را افزایش دهد.
کمربند ایمنی چه نقشی در کاهش تلفات دارد؟
پس از سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از کمربند ایمنی دومین عامل افزایش تلفات جادهای است. بارها تأکید کردهایم که حتی سرنشینان عقب خودرو باید کمربند ایمنی ببندند.
در یکی از تصادفات، تنها سرنشینی که در صندلی عقب کمربند ایمنی بسته بود، با وجود شدت حادثه جان سالم به در برد. بنابراین بستن کمربند ایمنی میتواند جان افراد را نجات دهد.
پلیس راه برای مقابله با تخلفات حادثهساز چه اقداماتی انجام داده است؟
در روزهای اخیر و با هماهنگی دستگاه قضایی، از اواسط اردیبهشت خودروهایی که با سرعتهای بحرانی و بیش از ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت حرکت میکنند، علاوه بر جریمه، توقیف میشوند.
همچنین دوربینهای ثابت جادهای و تجهیزات کنترل سرعت پلیس به صورت شبانهروزی فعال هستند و تخلفات رانندگان را رصد میکنند.
سامانههای هوشمند چه تأثیری در کاهش تصادفات دارند؟
باید اراده ای شکل بگیرد که رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری کنند و باید خودنظارتی یک فرهنگ تبدیل شود.
سامانههای کنترل سرعت از نیمه فروردینماه به طور کامل فعال شدهاند و سرعت متوسط خودروها را نیز کنترل میکنند. همچنین نصب حدود ۹۰ سامانه جدید در استان پیشبینی شده که ۴۰ سامانه آن در محورهای اولویتدار و پرحادثه مستقر خواهد شد.
بدون تردید، توسعه نظارت هوشمند موجب کاهش تخلفات و در نهایت کاهش تصادفات خواهد شد.
مهمترین توصیه پلیس راه به رانندگان چیست؟
زندگی فرصت کوتاهی است و حیف است که با عجله و سرعت غیرمجاز، جان خود و دیگران را به خطر بیندازیم. من طی ۲۸ سال خدمت در پلیس راه، از نزدیک شاهد آثار تلخ تصادفات بودهام و میدانم این حوادث چه آسیبهای جبرانناپذیری برای خانوادهها به همراه دارد.
از همه رانندگان تقاضا دارم به ویژه به رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از کمربند ایمنی توجه کنند، زیرا یک لحظه بیاحتیاطی میتواند به قیمت جان چند نفر و داغدار شدن چند خانواده تمام شود.
آنچه مسلم است؛ بررسی آمارها و اظهارات پلیس راه خراسان جنوبی نشان میدهد که همچنان دو عامل «سرعت غیرمجاز» و «عدم توجه به جلو» اصلیترین دلایل وقوع و شدت تصادفات جادهای در استان هستند.
در کنار این عوامل، فرسودگی برخی محورهای ارتباطی و افزایش حجم تردد نیز بر میزان حوادث تأثیرگذار بوده است.
بدیهی است باید توسعه زیرساختهای جادهای، فعالسازی سامانههای هوشمند کنترل سرعت و مهمتر از همه ارتقای فرهنگ رانندگی مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شاهد بروز اینگونه از حوادث نباشیم.
نظر شما