قیمت جهانی طلا امروز ۸ خرداد؛ هر اونس به ۴۴۹۷ دلار و ۱۴ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز جمعه اندکی بالاتر آمده است. سرمایهگذاران در حال بررسی گزارشهایی درباره توافق آتشبس میان ایران و آمریکا در میان نگرانیهای فزاینده درمورد تورم و افزایش نرخ بهره آمریکا هستند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۴۴۹۷ دلار و ۱۴ سنت رسید. طلا حدود ۰.۲ درصد طی یک هفته گذشته کاهش قیمت داشته است. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۴۵۲۸ دلار و ۴۰ سنت رسیده است.
قیمت طلا در روز پنجشنبه به پایینترین سطح در دو ماه اخیر سقوط کرد، اما پیش از بستهشدن بازار و پس از انتشار گزارشهایی درباره تمدید آتشبس آمریکا و ایران، با رشد مواجه شد. بازارها اکنون در انتظار امضای توافق هستند.
منابع خبری به رویترز گفتند ایران و آمریکا در روز پنجشنبه به توافقی برای تمدید آتشبس و لغو محدودیتها بر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز دست یافتهاند، هرچند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هنوز آن را تأیید نکرده و رسانههای دولتی ایران گفتند که این توافق نهایی نشده است.
تورم در آمریکا در ماه آوریل با سریعترین روند در سه سال اخیر افزایش یافت.این رشد تحت تأثیر قیمتهای بالاتر انرژی ناشی از جنگ ایران رخ داد و دیدگاه اقتصاددانان را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ بهره را تا سال آینده بدون تغییر نگه خواهد داشت.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفت که سیاست پولی بانک مرکزی با توجه به چشمانداز موجود در جایگاه درستی قرار دارد و افزود که انتظار دارد تورم در کوتاهمدت بالا باقی بماند، اما فشارها در اواخر سال کاهش یابد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۱۷ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۷۸ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۵۰ درصدی، ۱۹۱۳ دلار و ۵۷ سنت معامله میشود.
