توقیف ۲۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هنجارشکن در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برقراری نظم و انضباط ترافیکی، مأموران انتظامی شهرستان سلسله طرح ویژهای را در سطح پارکها، معابر عمومی و تفرجگاهها به اجرا گذاشتند.
بر پایه این گزارش، در اجرای این طرح، تعداد ۲۹ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۲۱ دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت که با انجام حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز، ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای هنجارشکنانه، موجب سلب آسایش و آرامش شهروندان شده بودند، شناسایی و توقیف شدند.
پلیس با تأکید بر تداوم اینگونه طرحها، از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی، پلیس را در برقراری امنیت و آرامش جامعه یاری کنند.
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