اجرای طرح انضباط ترافیکی در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و برخورد قاطع با هنجارشکنان اجتماعی و ترافیکی، طرح ارتقای انضباط اجتماعی و ترافیکی با تلاش مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت به مرحله اجرا درآمد.

این اقدام باهدف افزایش امنیت عمومی و کاهش تخلفات و باهدف برخورد با رفتارهای پرخطر و قانون‌گریزی رانندگان اجرا شد، پلیس موفق به توقیف ۱۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف شد.

بر اساس این گزارش، وسایل نقلیه توقیف شده شامل ۱۲ دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودرو بوده است که به دلیل تخلفاتی همچون پلاک مخدوش، فقدان پلاک، استفاده‌نکردن از کلاه ایمنی، ایجاد آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، به پارکینگ منتقل شدند.

پلیس با هرگونه اقدام که آرامش شهروندان را مختل کند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد، از شهروندان درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی، هرگونه مورد مشکوک یا تخلفات ترافیکی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا دراسرع‌وقت رسیدگی شود.