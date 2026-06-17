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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

توقیف ۴۴ وسیله نقلیه هنجارشکن در اندیمشک

توقیف ۴۴ وسیله نقلیه هنجارشکن در اندیمشک

اندیمشک - فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: در اجرای طرح آرامش و انضباط ترافیکی، ۴۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در این شهرستان توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و برخورد قاطع با هنجارشکنان اجتماعی و ترافیکی، طرح ارتقای انضباط اجتماعی و ترافیکی توسط مأموران انتظامی شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش امنیت عمومی، کاهش تخلفات و برخورد با رفتارهای پرخطر و قانون‌گریزی برخی رانندگان اجرا شد که در نتیجه آن ۴۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک تصریح کرد: از مجموع وسایل نقلیه توقیف شده، ۶ دستگاه خودرو و ۳۸ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی از جمله پلاک مخدوش، فقدان پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، رانندگی در حالت غیرطبیعی و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، به پارکینگ منتقل شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که موجب اخلال در آرامش شهروندان شود، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6863104

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