۳۹ خودروی متخلف در آبادان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و برخورد قاطع با هنجارشکنان اجتماعی و ترافیکی، طرح ارتقای انضباط اجتماعی و ترافیکی با تلاش مأموران انتظامی شهرستان آبادان اجرا شد.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش امنیت عمومی، کاهش تخلفات و برخورد با رفتارهای پرخطر و قانون‌گریزی برخی رانندگان به مرحله اجرا درآمد که در نتیجه آن ۳۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف شد.

فرمانده انتظامی آبادان تصریح کرد: از مجموع وسایل نقلیه توقیف‌شده، ۱۲ دستگاه خودرو و ۲۷ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی همچون پلاک مخدوش، فقدان پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، رانندگی در حالت غیرطبیعی و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، به پارکینگ منتقل شدند.

گوروئی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که موجب اخلال در آرامش شهروندان شود، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.