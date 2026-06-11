اوقاف سردخانه دومداره آمونیاکی اهر را افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح سردخانه دومداره آمونیاکی در شهر اهر با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به عنوان سخنران اصلی به ایراد سخن پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به روش تفسیر قرآن به قرآن تأکید کرد: آیات الهی باید در پرتو دیگر آیات قرآن تفسیر شوند و مفاهیمی مانند مودت و رحمت نیز باید بر اساس همین روش مورد فهم و بررسی قرار گیرند.

رئیس سازمان اوقاف همچنین با استناد به آیه «بَل نَقذِفُ بِالحَقِّ عَلَی الباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ» از سوره انبیا، بر ضرورت حمایت از جبهه حق در برابر جبهه باطل تأکید کرد و گفت که وظیفه مؤمنان حضور و پشتیبانی از جبهه حق است و در نهایت خداوند حق را بر باطل پیروز خواهد کرد.

خاموشی در ادامه با اشاره به آیه «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یرزَقون» از سوره آل‌عمران، بر جایگاه والای شهدا و زنده بودن آنان نزد پروردگار تأکید کرد.

وی همچنین از شخصیت‌هایی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان الگوهای برجسته مقاومت یاد کرد و گفت: این شخصیت‌ها با نگاه ایمانی و مجاهدانه، افق‌های تازه‌ای در جهان اسلام ایجاد کردند. او همچنین از امام خمینی (ره) به عنوان رهبری شجاع یاد کرد که با شجاعت و ایمان مسیر انقلاب اسلامی را هدایت کرد.

رئیس سازمان اوقاف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به داستان «مؤمن آل‌یس» در سوره یاسین، این روایت قرآنی را نمونه‌ای از ایستادگی در مسیر حق و دفاع از مظلومان دانست.

حجت الاسلام خاموشی همچنین به موضوع مدیریت منابع و بهره‌وری در بخش کشاورزی اشاره کرد و بر ضرورت استفاده صحیح از منابع طبیعی به‌ویژه آب تأکید کرد. وی گفت: هدررفت منابع آبی و بهره‌برداری نادرست از زمین می‌تواند پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی جدی به همراه داشته باشد.

وی افزود: در کشاورزی صرف مصرف آب بیشتر یا داشتن زمین وسیع نشانه موفقیت نیست، بلکه باید از هر واحد آب و زمین بیشترین بهره‌وری حاصل شود. او با اشاره به برخی آمارها از جمله مصرف میلیون‌ها مترمکعب آب در بخش‌های مختلف، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت برای مدیریت منابع تأکید کرد.

رئیس سازمان اوقاف در پایان سخنان خود، مخاطبان را به تقویت یقین، صبر و استقامت در مسیر حق دعوت کرد. این مراسم در پایان با شعارهای انقلابی حاضران به کار خود پایان داد.