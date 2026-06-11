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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

علوی مقدم: شهروندان شرکای اصلی مدیریت انرژی هستند

علوی مقدم: شهروندان شرکای اصلی مدیریت انرژی هستند

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: شهروندان، اصناف و دستگاه‌های اجرایی به عنوان شرکای اصلی مدیریت انرژی نقش مهمی در عبور از دوره‌های اوج مصرف دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم پیش از ظهر پنج‌شنبه در نشست مدیریت بهینه انرژی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت تقاضا به اندازه توسعه زیرساخت‌های تولید و تأمین انرژی اهمیت دارد.

وی در ادامه افزود: فرهنگ‌سازی مصرف بهینه باید از یک اقدام مقطعی به یک رویکرد مستمر و اجتماعی تبدیل شود تا شهروندان، اصناف و دستگاه‌های اجرایی به عنوان شرکای اصلی مدیریت انرژی ایفای نقش کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: مشارکت عمومی و اصلاح الگوی مصرف از مهم‌ترین الزامات عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف انرژی است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ذخیره‌سازی نفت سفید مورد نیاز روستاها افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان با هدف تأمین پایدار انرژی در زمستان آینده در دستور کار قرار گرفته است.

علوی‌مقدم بیان کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز اختلال در خدمت‌رسانی پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای برنامه‌های مصوب هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و تشکل‌های صنفی برای نهادینه‌سازی الگوی مصرف بهینه ضروری است.

وی افزود: این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر شبکه‌های تأمین انرژی، زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری استان در دوره‌های اوج مصرف خواهد بود.

علوی‌مقدم در پایان اظهار کرد: آغاز زودهنگام اقدامات فرهنگی و اجرایی، رصد مستمر شاخص‌های مصرف و تقویت هماهنگی بین‌بخشی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت هوشمند منابع انرژی در استان است.

کد مطلب 6857146

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