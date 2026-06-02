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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

علوی‌مقدم: معادن آلاینده خراسان شمالی باید جابجا شوند

علوی‌مقدم: معادن آلاینده خراسان شمالی باید جابجا شوند

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: فعالیت معادن و واحدهای آلاینده در حریم سکونتگاه‌ها و مناطق گردشگری پذیرفتنی نیست و این واحدها باید جابه‌جا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر سه‌شنبه در نشست کمیسیون ماده ۱۱ هوای پاک خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی باید بر پایه مطالعات کارشناسی و آمایش سرزمینی انجام شود تا از بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

وی افزود: واحدهایی نظیر معادن شن و ماسه باید خارج از حریم مناطق مسکونی، گردشگری و تفرجگاهی فعالیت کنند تا سلامت مردم و ظرفیت‌های طبیعی استان حفظ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: برخی صنایع مستقر در محدوده‌های شهری می‌توانند با استفاده از فناوری‌های نوین، میزان آلایندگی خود را کاهش دهند.

علوی‌مقدم با اشاره به تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک گفت: شناسایی و پالایش منابع آلاینده در محدوده‌های مسکونی از وظایف دستگاه‌های مسئول است.

وی بیان کرد: تا زمانی که امکان کنترل و کاهش آلودگی وجود داشته باشد، باید از ظرفیت‌های علمی و فنی برای رفع مشکلات استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: انتقال صنایع و واحدهای آلاینده زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که راهکار مؤثری برای کاهش آلایندگی وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد: سلامت شهروندان و حفظ محیط زیست از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و تمامی دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند.

کد مطلب 6848418

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