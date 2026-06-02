به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم ظهر سهشنبه در نشست کمیسیون ماده ۱۱ هوای پاک خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی باید بر پایه مطالعات کارشناسی و آمایش سرزمینی انجام شود تا از بروز مشکلات زیستمحیطی جلوگیری شود.
وی افزود: واحدهایی نظیر معادن شن و ماسه باید خارج از حریم مناطق مسکونی، گردشگری و تفرجگاهی فعالیت کنند تا سلامت مردم و ظرفیتهای طبیعی استان حفظ شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: برخی صنایع مستقر در محدودههای شهری میتوانند با استفاده از فناوریهای نوین، میزان آلایندگی خود را کاهش دهند.
علویمقدم با اشاره به تکالیف دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک گفت: شناسایی و پالایش منابع آلاینده در محدودههای مسکونی از وظایف دستگاههای مسئول است.
وی بیان کرد: تا زمانی که امکان کنترل و کاهش آلودگی وجود داشته باشد، باید از ظرفیتهای علمی و فنی برای رفع مشکلات استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: انتقال صنایع و واحدهای آلاینده زمانی در دستور کار قرار میگیرد که راهکار مؤثری برای کاهش آلایندگی وجود نداشته باشد.
وی تأکید کرد: سلامت شهروندان و حفظ محیط زیست از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و تمامی دستگاهها باید در این زمینه همکاری کنند.
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