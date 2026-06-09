به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم ظهر سهشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خراسان شمالی، در سالن جلسات استانداری با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای جدید وزارت نیرو برای کنترل مصرف برق، بر ضرورت مدیریت جدی مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با انتقاد از تداوم مصرف بالای برق در برخی ادارات طی روزهای تعطیل اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف دولت از تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه، مدیریت بهینه مصرف انرژی است، پذیرفتنی نیست که برخی دستگاهها همچنان مصرف بالایی داشته باشند.
وی پایداری شبکه برق را یکی از اولویتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: حفظ پایداری شبکه برای حمایت از بخش صنعت ضروری است و تمامی دستگاهها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
علویمقدم با اعلام ضربالاجل برای دستگاههای اجرایی تصریح کرد: از ابتدای تیرماه، برق اداراتی که در روزهای تعطیل فعالیت غیرضروری و مصرف بالایی داشته باشند، با تشخیص شرکت توزیع نیروی برق استان قطع خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی همچنین حضور شخص مدیران در جلسات شورای مدیریت بحران را ضروری دانست و گفت: در شرایطی مشابه جنگ اقتصادی و زیرساختی قرار داریم؛ بنابراین تجهیز امکانات، آموزش نیروی انسانی و حفظ آمادگی حداکثری دستگاهها امری ضروری است.
وی بیان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند سطح ذخایر مخازن سوخت و آب خود را همواره بالای ۸۰ درصد حفظ کنند.
در این جلسه آخرین وضعیت بارندگی، نوسانات دمایی نسبت به دوره بلندمدت و وضعیت پایداری نیروگاههای خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای ارائه شده، تاکنون هیچگونه خاموشی در بخش خانگی استان اعمال نشده و تأمین گاز مورد نیاز تمامی بخشها از جمله صنایع نیز بدون مشکل در حال انجام است.
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