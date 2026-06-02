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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

علوی‌مقدم: هزار تن قیر رایگان به شهرداری بجنورد اختصاص یافت

علوی‌مقدم: هزار تن قیر رایگان به شهرداری بجنورد اختصاص یافت

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: هزار تن قیر رایگان و ۵۱۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه مدیریت شهری بجنورد اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی سیدمجتبی علوی‌مقدم اظهار کرد: شوراهای اسلامی از ظرفیت‌های قانونی قابل توجهی برخوردارند و دستگاه‌های اجرایی موظف به پاسخگویی در قبال مطالبات این نهاد مردمی هستند.

وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاری موتور محرک توسعه شهری است و نباید در پیچ‌وخم بروکراسی اداری متوقف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری باید با تسهیل فرآیندها، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

علوی‌مقدم با اشاره به ظرفیت‌های بازآفرینی شهری بیان کرد: سهم ۱۰ درصدی شهرداری بجنورد در مناطق الحاقی تا پایان سال پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین هزار تن قیر رایگان به شهرداری بجنورد تخصیص یافته و ۵۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیز به حوزه مدیریت شهری اختصاص داده شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بازگشایی محور ۴۲ متری آیت‌الله موسوی بجنوردی را از اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: تمامی ظرفیت‌ها برای تسریع در اجرای این پروژه و سایر طرح‌های توسعه شهری به کار گرفته خواهد شد.

کد مطلب 6847767

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