به گزارش خبرنگار مهر سید مجتبی علوی مقدم عصر چهارشنبه در سومین جلسه کمیسیون اجرایی آییننامه مدیریت ایمنی حملونقل و سوانح رانندگی، با تأکید بر اهمیت حیاتی حفظ جان مردم، بر پیگیری جدی مصوبات توسط مدیران متولی تأکید کرد.
علوی مقدم تصریح کرد:ایمنسازی نقاط حادثهخیز و استانداردسازی راهها اولویت ماست لذا مدیران متولی این موضوع را مورد اهتمام قرار دهند.
وی در این جلسه با اشاره به گزارش پزشکی قانونی در مورد دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که ۴۱ مورد فوت ناشی از تصادفات (۸ مورد درونشهری و ۳۳ مورد برونشهری) ثبت شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی همچنین پیشنهاد داد تا شرکتهای بیمه در راستای مسئولیتهای اجتماعی، هزینه ریالی سالانه تصادفات را برآورد کنند تا این اقدام به عنوان یک الگوی ملی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد.
علویمقدم در بخش دیگری از سخنان خود به نقد روند انتخاب مشاور در پروژههای زیربنایی پرداخت و هشدار داد که بسیاری از طرحها به دلیل انتخاب نادرست مشاور، عملاً به «کتابخانه» تبدیل شدهاند و اجرا نمیشوند.
وی خواستار انتخاب مشاوران متخصص و دنبال کردن قانونی پروژههای اولویتدار استان، بهویژه در حوزه آب و راه شد.
وی بر لزوم ورود دستگاه قضایی و دادستانی در بحث دوربرگردانها تأکید کرد و افزود: دوربرگردانها نباید بلاتکلیف و غیر استاندارد باشند. رعایت معیارهای فنی نظیر نورپردازی، شعاع برگشت و فاصله امن الزامی است، چرا که در صورت عدم رعایت، جبران خسارات وارده بسیار دشوار خواهد بود.
در پایان این جلسه، بر ضرورت تحلیل دقیق آمارهای پلیس راهور و پزشکی قانونی برای شناسایی نقاط حادثهخیز و تدوین برنامه زمانبندیشده جهت رفع نواقص با همکاری تیمی و جذب منابع ملی و استانی تأکید شد.
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