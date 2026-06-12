اختصاص تسهیلات رفاهی و آموزشی ویژه دانشجویان پردیس دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس در راستای حمایت از دانشجویان مقطع دکتری و ارتقای استانداردهای آموزشی و رفاهی، بسته حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای را برای دانشجویان خود فراهم‌کرده است.

بر این اساس، دانشجویانی که در کمتر از هشت نیمسال تحصیلی از رساله خود دفاع کنند، از تخفیف شهریه بهره‌مند می‌شوند. همچنین دانشجویان دارای رتبه‌های اول تا سوم کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های دولتی روزانه کشور، دانشجویانی که مقطع کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس گذرانده‌اند، و دانشجویان ممتاز دکتری بر اساس آیین‌نامه تشویقی، از تخفیف‌های ویژه شهریه برخوردار خواهند شد.

از دیگر تسهیلات مالی این پردیس می‌توان به امکان تقسیط شهریه و پرداخت کمک‌هزینه به دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق با ضوابط دفتر امور شاهد و ایثارگران اشاره کرد.

دانشجویان پردیس همچنین می‌توانند از تخفیف تغذیه با نرخی کمتر از نرخ آزاد استفاده کنند و خوابگاه خودگردان مورد تأیید دانشگاه در سطح شهر تهران نیز به آن‌ها معرفی می‌شود.

در حوزه آموزش و پژوهش، دانشجویان پردیس خودگردان از تمامی امکانات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاه‌های تخصصی همانند دانشجویان دوره روزانه بهره‌مند می‌شوند. کلاس‌های پردیس اغلب با دوره روزانه ادغام شده و دروس توسط اساتید و اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی دانشگاه تدریس می‌شود.

افزون بر این، تقویم آموزشی پردیس با دوره روزانه یکسان است و تمامی کلاس‌ها در پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

حق تألیف و امتیازات پژوهشی نیز برای دانشجویان پردیس و روزانه یکسان در نظر گرفته شده است (به جز فرصت مطالعاتی). در زمینه امکانات رفاهی و ورزشی نیز دانشجویان پردیس می‌توانند مانند دانشجویان دوره روزانه از استخر و سایر سالن‌های ورزشی دانشگاه استفاده کنند.

پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس با بهره‌گیری از این امکانات، بستری مناسب برای رشد علمی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان فراهم ساخته است.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۷۶۷۸۱ یا از طریق ایمیل: pardis@modares.ac.ir با پردیس دانشگاه تماس بگیرند