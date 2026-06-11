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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

۱۷ تن آهن‌آلات احتکاری در اردستان کشف شد

۱۷ تن آهن‌آلات احتکاری در اردستان کشف شد

اردستان-فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از کشف ۱۷ تن آهن‌آلات احتکار شده به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌الله بهامین ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی با همکاری اتاق اصناف شهرستان اردستان و در اجرای طرح مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، با اشراف اطلاعاتی یک انبار احتکار آهن‌آلات را در شهر اردستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی های لازم، در اقدامی ضربتی از این انبار بازرسی کردند که در نتیجه، ۱۷ تن آهن‌آلات احتکار شده کشف شد.

فرمانده انتظامی اردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

بهامین تصریح کرد: پلیس با هرگونه احتکار و اخلال در بازار برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6857191

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