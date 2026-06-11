پیشگیری و پژوهش دو بال ارتقای سازمان بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی در سفر به مشهد و در جمع کارکنان ادارهکل بیمه سلامت خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط کنونی ضروری است اقدامات و عملکردهای خود را مورد بازبینی قرار دهیم. بیمه پایه سلامت صرفاً تأمینکننده منابع مالی نیست، بلکه نقش مهمی در تنظیمگری و هدایت رفتارهای حوزه سلامت ایفا میکند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بیمه پایه سلامت، علاوه بر مدیریت و تنظیم منابع مالی، باید در رتبهبندی و سطحبندی خدمات نیز نقشآفرینی کند. همچنین ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز درمانی نباید صرفاً بر اساس نظارتهای داخلی انجام شود. در این مسیر، جایگاه بیمهشدگان و مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید در صدر اولویتها قرار گیرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در نظام بیمه پایه گفت: مداخلات غیرضروری و درخواستهای القایی از جمله مسائلی هستند که میتوانند نظام بیمه را با چالش مواجه کنند. با این حال، تلاش ما بر این است که با محوریت قرار دادن بیمهشدگان و پاسخگویی به نیازهای آنان، کیفیت خدمات ارائهشده را ارتقا دهیم.
ناصحی تأکید کرد: رویکرد پیشگیرانه و توجه به پژوهش، دو بال اصلی پیشرفت و تعالی سازمان بیمه سلامت به شمار میروند و لازم است بیش از پیش تقویت شوند تا بتوانیم به جایگاه مطلوب در نظام سلامت کشور دست یابیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت منابع و اصلاح نظام پرداخت از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات سلامت است. سازمان بیمه سلامت ایران با تکیه بر سرمایه انسانی و با اولویتبخشی به پیشگیری نسبت به درمان، مصمم است ضمن توسعه خدمات، منابع موجود را به صورت بهینه مدیریت و کنترل کند.
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