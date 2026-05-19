خبرگزاری مهر، گروه استان ها- آیناز بهبودی: امروز جنگ اقتصادی، معیشت و سبک زندگی مردم را هدف قرار داده و عبور از این شرایط نیازمند مشارکت همگانی است. در این میان، ترویج فرهنگ مصرف صحیح، پرهیز از اسراف و حمایت از تولید داخلی میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور داشته باشد.
بانوان، مهمترین ارکان جهاد صرفه جویی
بانوان بهعنوان مدیران اصلی خانواده، با مدیریت صحیح هزینهها، آموزش سبک زندگی مبتنی بر قناعت و انتقال فرهنگ صرفهجویی به نسل آینده، از مهمترین ارکان جهاد صرفهجویی و افزایش تابآوری اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار میروند.
فریبا محمدلو مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانوان به عنوان مدیران اصلی بسیاری از امور خانواده، نقش بسیار مهمی در تحقق جهاد صرفهجویی و مدیریت مصرف دارند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مصرف روزانه در حوزههایی مانند مواد غذایی، آب، برق، گاز و خریدهای خانوادگی توسط بانوان مدیریت میشود. به همین دلیل، آگاهی و دقت زنان در برنامهریزی اقتصادی خانواده میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینهها و جلوگیری از اسراف داشته باشد.
مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری اردبیل گفت: بانوان با مدیریت صحیح خرید، استفاده بهینه از مواد غذایی و پرهیز از تجملگرایی میتوانند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد خانواده و در نتیجه اقتصاد کشور ایفا کنند.
محمدلو ادامه داد: همچنین بانوان نقش مهمی در آموزش و فرهنگسازی برای نسل آینده دارند. مادران نخستین معلمان فرزندان هستند و بسیاری از رفتارهای اجتماعی و اقتصادی کودکان در محیط خانواده شکل میگیرد. هنگامی که مادران فرهنگ صرفهجویی، قناعت و مصرف صحیح را در زندگی روزمره رعایت کنند، این ارزشها به فرزندان نیز منتقل خواهد شد.
نصب بیش از ۵ هزار عدد کنتور هوشمند در شهرستانهای اردبیل در راستای جهاد صرفه جویی
ناصر عبداللهیان مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در راستای اجرای سیاستهای کلان صنعت برق کشور مبنی بر مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری، روند نصب کنتورهای هوشمند را در سطح استان با موفقیت ادامه میدهد.
وی گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار عدد کنتور هوشمند در شهرستانهای مختلف استان نصب شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل تصریح کرد: هوشمندسازی یکی از اولویتهای راهبردی وزارت نیرو برای مدیریت بهینه مصرف و ارتقای کیفیت خدماترسانی محسوب میشود.
وی ادامه داد: فرآیند نصب کنتورهای هوشمند در قالب فازهای مشخص و با هدف اولویتبندی بر اساس الگوی مصرف انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با تشریح استراتژی اجرایی این طرح افزود: در فاز نخست تمرکز اصلی بر نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین بخشهای تجاری و خانگی بود.
عبداللهیان اضافه کرد: در ادامه فاز دوم طرح با هدف پوشش مشترکان خانگی که مصرف آنها بیش از ۲ برابر الگوی مصرف است، و مشترکان تجاری با مصرف بیش از ۸۰۰ کیلووات ساعت اجرا شد که در مجموع، هدفگذاری برای نصب و توسعه کنتورهای هوشمند ۲۴ هزار دستگاه کنتور با شناسایی مصرفکنندگان پرمصرف است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: از مردم نیز خواهشمندیم اصول مصرف بهینه را رعایت کنند، چرا که جهاد صرفه جویی همت و مشارکت همگانی را میطلبد.
با اجرای پویشهای مختلف فرهنگی جهاد صرفه جویی را ترویج میدهیم
محمود صفری شهردار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگسازی در میان نسل جوان و نوجوان اهمیت ویژهای دارد. سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با اجرای برنامههای آموزشی در مدارس، فرهنگسراها و مراکز ورزشی، روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی و مصرف صحیح را در میان نوجوانان تقویت می کند.
شهردار اردبیل گفت: آموزش روشهای ساده صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و همچنین حمایت از کالای ایرانی، میتواند در بلندمدت به شکلگیری یک فرهنگ پایدار در جامعه منجر شود. مشارکت ورزشکاران، هنرمندان و چهرههای فرهنگی شهر در این برنامهها نیز تأثیرگذاری پیامها را افزایش خواهد داد.
به گزارش مهر، جهاد صرفهجویی در شرایط جنگ اقتصادی یکی از ضروریترین راهکارهای ملی برای حفظ منابع و تقویت توان اقتصادی کشور است. این مفهوم شامل مدیریت مصرف انرژی، حمایت از تولید داخلی، پرهیز از اسراف و برنامهریزی صحیح هزینههای فردی و خانوادگی میشود. نهادهای فرهنگی و ورزشی، خانوادهها و بانوان نقش مهمی در ترویج فرهنگ صرفهجویی و آموزش نسلهای آینده دارند و نقش بانوان در مدیریت مصرف بهینه بسیار پررنگ تر است. در نهایت، اجرای این راهکارها موجب تقویت استقلال اقتصادی، افزایش تابآوری ملی و ارتقای همبستگی اجتماعی خواهد شد.
