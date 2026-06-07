به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار مهدی بخشی در جمع شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای رضی و لاهرود اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر باید به وظایف ذاتی، بدیهی و ابتدایی خود عمل کرده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و اختلافات غیرضروری پرهیز کنند.

وی با اشاره به نقش مهم شوراها در مدیریت شهری و خدمت‌رسانی به مردم، افزود: انتظار می‌رود اعضای شوراها با تعامل، همدلی و رعایت قانون، زمینه توسعه شهری و رفع مشکلات مردم را فراهم کنند.

فرماندار مشگین‌شهر در ادامه با انتقاد از تأخیر در تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ شورای شهر لاهرود، گفت: بودجه شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی است و هرگونه تعلل در تصویب آن موجب اختلال در روند خدمت‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین عدم تصویب تعرفه عوارض سال ۱۴۰۵ توسط شورای اسلامی شهر رضی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: شوراها باید در چارچوب وظایف قانونی خود نسبت به تصویب به‌موقع بودجه و تعرفه‌های شهری اقدام کنند تا شهرداری‌ها بتوانند بدون مشکل امور جاری و عمرانی شهر را دنبال کنند.

فرماندار مشگین‌شهر با تأکید بر ضرورت پاسخگویی شوراها در برابر مطالبات مردم بیان کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر باید منافع عمومی را در اولویت قرار داده و با پرهیز از حاشیه‌سازی، در مسیر توسعه و آبادانی شهرها حرکت کنند.