به گزارش خبرگزاری مهر، علی نفری معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با تأکید بر اهمیت نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در ارتقای ایمنی راه‌ها، اظهار کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی از سوی کاربران جاده‌ای و افزایش آگاهی رانندگان نسبت به مخاطرات رانندگی، از مهم‌ترین عوامل کاهش تصادفات و حفظ جان هموطنان است.

وی افزود: مشارکت تشکل‌های مردمی و فعالان حوزه ایمنی می‌تواند در ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در جاده‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

نفری با اشاره به دستاوردهای استان البرز در حوزه ایمنی راه‌ها گفت: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های مسئول و اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی، استان البرز برای چهارمین سال متوالی در زمره استان‌های برتر کشور در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تداوم این روند نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و افزایش مسئولیت‌پذیری کاربران جاده‌ای است.

علی قربانی، مدیر دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به رسالت فرهنگی و اجتماعی این مجموعه اظهار کرد: توسعه فرهنگ ایمنی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه رانندگان و جوانان، یکی از مهم‌ترین اهداف جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها است و در این راستا برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی متعددی در سطح استان اجرا می‌شود.

وی افزود: کاهش تصادفات جاده‌ای تنها با اقدامات زیرساختی محقق نمی‌شود و ارتقای فرهنگ رانندگی، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به ایمنی سفرها از عوامل مؤثر در دستیابی به این هدف است. قربانی تأکید کرد: جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها آمادگی دارد با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی گسترده‌تری را برای ارتقای ایمنی تردد در سطح استان البرز اجرا کند.