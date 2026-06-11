  1. استانها
  2. البرز
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵

هم‌اندیشی طرفداران ایمنی راه‌های البرز با محوریت کاهش تصادفات جاده ای

هم‌اندیشی طرفداران ایمنی راه‌های البرز با محوریت کاهش تصادفات جاده ای

نشست هم اندیشی ایمنی راه‌های البرز با هدف بررسی راهکارهای ارتقای فرهنگ ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نفری معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با تأکید بر اهمیت نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در ارتقای ایمنی راه‌ها، اظهار کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی از سوی کاربران جاده‌ای و افزایش آگاهی رانندگان نسبت به مخاطرات رانندگی، از مهم‌ترین عوامل کاهش تصادفات و حفظ جان هموطنان است.

وی افزود: مشارکت تشکل‌های مردمی و فعالان حوزه ایمنی می‌تواند در ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در جاده‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

نفری با اشاره به دستاوردهای استان البرز در حوزه ایمنی راه‌ها گفت: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های مسئول و اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی، استان البرز برای چهارمین سال متوالی در زمره استان‌های برتر کشور در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تداوم این روند نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و افزایش مسئولیت‌پذیری کاربران جاده‌ای است.

علی قربانی، مدیر دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به رسالت فرهنگی و اجتماعی این مجموعه اظهار کرد: توسعه فرهنگ ایمنی در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه رانندگان و جوانان، یکی از مهم‌ترین اهداف جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها است و در این راستا برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی متعددی در سطح استان اجرا می‌شود.

وی افزود: کاهش تصادفات جاده‌ای تنها با اقدامات زیرساختی محقق نمی‌شود و ارتقای فرهنگ رانندگی، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به ایمنی سفرها از عوامل مؤثر در دستیابی به این هدف است. قربانی تأکید کرد: جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها آمادگی دارد با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی گسترده‌تری را برای ارتقای ایمنی تردد در سطح استان البرز اجرا کند.

کد مطلب 6857327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها