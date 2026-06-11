آیت الله اعرافی: عصر جدید اقتدار ایران و محور مقاومت آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه به مناسبت شرایط کشور و لزوم کنشگری مبلغین و تبیین شرایط فعلی برای عموم مردم به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ



اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ



عهد شکنی و پیمان ستیزی در خلق و خو و عمق ذات مستکبران آمریکایی و صهیونی ریشه دارد، إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ، و بار دیگر در میانه آتش بس و تبادل پیام، این خصلت شیطانی و فرهنگ دغل کاری و نقض عهد و میثاق خود را نشان داد و لبنان عزیز و ضاحیه سرافراز مورد حمله دژخیمان صهیونی قرار گرفت و آمریکایی های جنگ طلب ضمن ادامه محاصره ظالمانه دریایی، با حمله های اخیر اسرائیل غاصب موافقت کردند و چهره جنگ افروزی و پیمان شکنی خود را در بدترین شکل آن به نمایش گذاردند.



این اقدام های شیطانی و نقض مواعید و زیرپا گذاردن قوانین انسانی و بین‌المللی فرصتی فراهم آورد تا سپاه مقتدر و نیروهای مسلح دلاور ایران و زنجیره محور مقاومت در ایران و لبنان و یمن و عراق و محور مقاومت به خروش آیند و بر سر متجاوزان فریبکار و بی‌رحم آتش ببارند و آنها را به تسلیم وا دارند و این راه ادامه خواهد داشت؛ان شاء الله.



حوزه‌های علمیه و نهادهای حوزوی با تأسی به مراجع عظام تقلید و رهبری معظم (دامت برکاتهم) ضمن تقدیر و سپاس از دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی و نیروهای مسلح مقتدر و دلاور و بسیج سرافراز و شاخه‌های گوناگون محور مقاومت در لبنان و سراسر منطقه، بر نکاتی تاکید مجدد می‌نمایند:



عصر جدید اقتدار ایران و اسلام و محور مقاومت و امت اسلام آغاز شده است و بسیاری از معادلات و مناسبات ظالمانه و استعمارگرانه حاکم بر جهان و منطقه متزلزل و دگرگون شده است و طلایع مناسبات و معادلات جدید بر اساس منافع محرومان جهان و امت اسلام و ملت ایران در حال درخشش و تولد است، این نقطه عطف راهبردی و تاریخی به بیداری و آگاهی و انسجام و فداکاری و جانفشانی و مقاومت فراگیر در همه ساحت‌های نظامی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ایران و سراسر منطقه وابسته است. ملت رشید ایران و محور مقاومت و نخبگان و فرهیختگان و قوای سه گانه و مسئولان محترم و دستگاه‌های مسئول باید متناسب با این رویارویی عظیم و جنگ سرنوشت ساز و در راستای دفاع از عزت و عظمت ایران و اسلام برنامه ریزی و اقدام نمایند و همه ما و روحانیت و حوزه و دانشگاه در این میان مسئولیت مضاعف داریم.



ضمن تقدیر و تحسین آمادگی نیروهای مسلح عزیز، امید است این آمادگی و اقدامات سریع و دقیق استمرار و ارتقا یابد و بر اساس رهنمودهای فرماندهی کل قوا همه زیرساخت‌های لازم فراهم و پیش بینی های دقیق اندیشیده شود و عرصه بر دشمنان، تنگ و تاریک گردد و هزینه های نقض آتش بس و نیز تداوم موقعیت نه جنگ و نه صلح برای دشمن بالاتر برده، فرصت بازسازی و بازگشت به شرایط قبل از جنگ از دشمن گرفته شود.



ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی بخصوص جوانان عزیز با حضور بیش از یکصد شب در میدان ها و سطح شهرها و روستاها برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم رقم زدند که مایه شگفتی و تحیر جهانیان گشته است؛ این پدیده بی نظیر نقش اساسی در مایوس شدن دشمنان دارد که ضمن تقدیر و تحسین آن بایستی تا ریشه کن شدن نقشه های دشمن و اذناب آن ادامه یابد.



با توجه به شرائط حاضر و عهد شکنی‌های مکرر نمی‌توان به تبادل پیام ها و مذاکرات دل بست و باید با هوشمندی فوق العاده اقدام نمود و باید برای تامین نیازهای مردم و پیشرفت کشور و بازسازی خرابی ها، تدابیر لازم و متناسب با شرائط جاری و جنگی و بر اساس اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران و جهاد میدانی اتخاذ و اقدام کرد، ضمن تقدیر و سپاس از قوای سه گانه و مسئولان اجرایی کشور، انتظار می‌رود همگان به جهاد اقتصادی برخیزند و برای تفوق بر محاصره دریایی و نقشه های دشمن راه های جدیدی بیاندیشند و همه مردم و عموم صنعتگران و بازاریان و اصناف محترم وگروه های جهادی و موثر در اقتصاد باید در این جهاد اقتصادی مساهمت نمایند و اسلام و ایران عزیز و ملت بزرگ ایران را یاری رسانند و طبعاً ملت عزیز نیز همکاری لازم بعمل خواهند آورد و به یاری خداوند دشمنی، که تسلیم و ذلت ایران را آرزو می کند، ناکام خواهد ماند، پیمودن این مسیر و گشودن گره های اقتصادی و معیشتی و ترمیم خسارتها به ابتکار و خلاقیت، هماهنگی و مشارکت، تلاش و مجاهدت، همراهی و وحدت و تدابیر اساسی نیاز دارد.



فرا رسیدن محرم خونین ، ماه خون و شهادت و ایام عاشورای حسینی (ع) و به اهتزاز در آمدن پرچم های عزت آفرین عزای سالار شهیدان (ع) فرصت جدیدی است که با نقش آفرینی هیئت‌های عزاداری و موکب‌های مردمی و جهادی و منابر حسینی و روحانیت ارجمند باید بر شکوه حضور خیابانی ملت و جوانان ایران بیفزاید و فرهنگ حماسی و روح مقاومت را عمق بخشد،

عاشورا سرچشمه جوشان عزت و عظمت و حاوی درس های گوناگون معنوی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و پشتوانه هویت اسلامی و ایرانی است، این سرمایه حرکت زا و حیاتبخش و جاویدان باید شناخت و روح آن را در رگ های جامعه دمید.



انتظار می‌رود همه مبلغان ارجمند و طلاب جوان و فضلا و اساتید محترم و امامان گرانقدر جمعه و جماعات و روحانیت مجاهد و آگاه و همه هیئت ها و مواکب و مداحان و نوحه سرایان ارجمند در سراسر کشور و نیز در سراسر جهان راه جهاد تبیین و روشنگری و سنت حضور میدانی و خیابانی در کنار مردم عزیز را ادامه دهند و بر گستره و عمق فعالیت‌های جهادی خویش در دو ماه محرم و صفر و در ایام عاشورا و اربعین بیافزایند و ادای این وظیفه حوزوی و جهادی را در این پیچ تاریخی، آزمون بزرگ، رستاخیز مردمی و برانگیختگی الهی ، در اولویت راهبردی قرار دهند و بر اساس رهنمودهای بزرگان در هر منطقه و تصمیمات ابلاغی نهادهای تبلیغی و فرهنگی و قرارگاه بلاغ مبین به طراحی و برنامه‌ریزی برای عملیات فرهنگی و حماسی و معرفت افزای جامع بپردازند و قیام لله و جهاد فی سبیل الله و تبلیغ رسالات الله را وجهه همت خود قرار دهند و ابلاغ پیام عاشورای حسینی (ع) و تبیین اندیشه‌های امامین انقلاب (اعلی الله مقامهما) و راه شهدای عالیقدر و اهمیت تبعیت از رهبری معظم (حفظه الله) را در دستور کار خود قرار دهند و محیط اجتماعی و فضای مجازی را لبریز از شور حماسی و معرفت عاشورایی نمایند.



پیروزی اسلام و ایران و رزمندگان سرافراز اسلام و ایران و محور مقاومت و امت اسلام را بر دشمنان آمریکایی صهیونی، در پرتو الطاف و امدادهای غیبی الهی و عنایات حضرت ولی عصر (ارواحنا فدا) خواستارم.



وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ