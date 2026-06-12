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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

هیئات مذهبی سنگر روشنگری در برابر تحریف‌ دشمن هستند

هیئات مذهبی سنگر روشنگری در برابر تحریف‌ دشمن هستند

همدان- فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت: هیئات مذهبی باید در مسیر روشنگری و تبیین معارف اسلام ناب حرکت کنند، یکی از عوامل اصلی وقوع حادثه عاشورا تحریف ارزش‌های اصیل اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر جمعه در همایش «امتداد راه حسین(ع)» و گردهمایی رؤسای هیئات حسینی به جایگاه رفیع خادمان اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: براساس روایات، سه گروه از شفاعت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بهره‌مند می‌شوند که شامل گریه‌کنندگان بر سیدالشهدا(ع)، زائران آن حضرت و کسانی که مجالس عزای حسینی را برپا می‌کنند، هستند.

وی خطاب به مسئولان و فعالان هیئات مذهبی افزود: شما به لطف الهی در زمره هر سه گروه قرار دارید که این توفیق بزرگ، شایسته قدردانی است و هیئات باید در مسیر روشنگری و تبیین معارف اسلام ناب حرکت کنند.

فرمانده سپاه استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه واقعه غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، ادامه داد: سه پیام اصلی واقعه غدیر انتصاب امیرالمؤمنین علی(ع) به امر امامت و ولایت، تأکید بر اهمیت حکومت و سیاست در مکتب اسلام و یأس و ناامیدی دشمنان اسلام در سایه استقرار ولایت و امامت است.

سردار زارع‌کمالی تصریح کرد: هرگاه جامعه اسلامی در مسیر ولایت حرکت کرده و در برابر دشمنان ایستادگی کند، آنان از ضربه زدن به اسلام مأیوس خواهند شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه رسالت اصلی هیئات در ایام محرم و صفر باید افزایش معرفت مردم نسبت به نهضت عاشورا باشد، تأکید کرد: مراسم عزاداری نباید صرفاً به برگزاری مناسک محدود شود.

وی علل و انگیزه‌های قیام امام حسین(ع)، درس‌های عاشورا و عبرت‌های عاشورا را سه محور اصلی تبیین قیام حسینی دانست و افزود: اصلاح امت اسلامی، احیای ارزش‌های دینی، ولایت‌مداری، ایثار، شجاعت، بصیرت و اقدام به‌موقع از مهم‌ترین درس‌های این نهضت است که باید برای نسل جوان تشریح شود.

سردار زارع کمالی با هشدار نسبت به خطر تحریف در جامعه، یادآور شد: یکی از عوامل اصلی وقوع حادثه عاشورا، فاصله گرفتن جامعه از حقیقت و معنویت و تحریف ارزش‌های اصیل اسلامی بود؛ موضوعی که امروز نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، امروز بر دو محور کاهش تاب‌آوری مردم و تغییر محاسبات مسئولان متمرکز شده است و لازم است همه فعالان فرهنگی و مذهبی با هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنند.

کد مطلب 6857723

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