هیئات مذهبی سنگر روشنگری در برابر تحریف‌ دشمن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر جمعه در همایش «امتداد راه حسین(ع)» و گردهمایی رؤسای هیئات حسینی به جایگاه رفیع خادمان اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: براساس روایات، سه گروه از شفاعت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بهره‌مند می‌شوند که شامل گریه‌کنندگان بر سیدالشهدا(ع)، زائران آن حضرت و کسانی که مجالس عزای حسینی را برپا می‌کنند، هستند.

وی خطاب به مسئولان و فعالان هیئات مذهبی افزود: شما به لطف الهی در زمره هر سه گروه قرار دارید که این توفیق بزرگ، شایسته قدردانی است و هیئات باید در مسیر روشنگری و تبیین معارف اسلام ناب حرکت کنند.

فرمانده سپاه استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه واقعه غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، ادامه داد: سه پیام اصلی واقعه غدیر انتصاب امیرالمؤمنین علی(ع) به امر امامت و ولایت، تأکید بر اهمیت حکومت و سیاست در مکتب اسلام و یأس و ناامیدی دشمنان اسلام در سایه استقرار ولایت و امامت است.

سردار زارع‌کمالی تصریح کرد: هرگاه جامعه اسلامی در مسیر ولایت حرکت کرده و در برابر دشمنان ایستادگی کند، آنان از ضربه زدن به اسلام مأیوس خواهند شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه رسالت اصلی هیئات در ایام محرم و صفر باید افزایش معرفت مردم نسبت به نهضت عاشورا باشد، تأکید کرد: مراسم عزاداری نباید صرفاً به برگزاری مناسک محدود شود.

وی علل و انگیزه‌های قیام امام حسین(ع)، درس‌های عاشورا و عبرت‌های عاشورا را سه محور اصلی تبیین قیام حسینی دانست و افزود: اصلاح امت اسلامی، احیای ارزش‌های دینی، ولایت‌مداری، ایثار، شجاعت، بصیرت و اقدام به‌موقع از مهم‌ترین درس‌های این نهضت است که باید برای نسل جوان تشریح شود.

سردار زارع کمالی با هشدار نسبت به خطر تحریف در جامعه، یادآور شد: یکی از عوامل اصلی وقوع حادثه عاشورا، فاصله گرفتن جامعه از حقیقت و معنویت و تحریف ارزش‌های اصیل اسلامی بود؛ موضوعی که امروز نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، امروز بر دو محور کاهش تاب‌آوری مردم و تغییر محاسبات مسئولان متمرکز شده است و لازم است همه فعالان فرهنگی و مذهبی با هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنند.