به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سایه انتقادات گسترده رسانه‌های این رژیم در خصوص تحولات شمال سرزمین‌های اشغالی مدعی شد که امنیت را به این مناطق باز خواهد گرداند.

وی به وجود چالش‌های متعدد فراروی رژیم صهیونیستی اذعان کرده و گفت که پهپادهای انتحاری یکی از این چالش‌ها است، وی در عین حال مدعی شد که امنیت را به شمال سرزمین‌های اشغالی باز خواهد گرداند.

این در حالی است که بیشتر منابع رسانه‌ای و شهرک نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی معتقدند که کابینه این رژیم تنها به فکر بقای سیاسی خود است و در روند طولانی‌تر کردن حاکمیت خود در سرزمین‌های اشغالی، ساکنان شمال و امنیت آنها را قربانی می‌کند.

در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی «عملیات بی‌فایده» خود در لبنان را که رسانه‌های صهیونیستی آن را به این نام می‌خوانند، دنبال می کنند و همه روزه باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان صهیونیستی می شود، نتانیاهو مدعی شد که اسرائیل برای برقراری امنیت خود در این جنگ مداوم قرار دارد و حزب الله را مورد حمله قرار می‌دهد و هر هفته صدها نفر از عناصر آن را می کشد!