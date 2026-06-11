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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

دعوت فرماندار پیشوا برای شرکت در مراسم سالگرد سفر رهبر شهید

دعوت فرماندار پیشوا برای شرکت در مراسم سالگرد سفر رهبر شهید

پیشوا-فرماندار پیشوا از مردم برای حضور در مراسم سالگرد سفر رهبر شهید به شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش آموز بعدازظهر پنجشنبه با تقدیر از حضور مردم در عرصه‌های مختلف، از آن‌ها برای شرکت در مراسم سالگرد سفر رهبر شهید به دیار پانزده خرداد دعوت کرد.

وی افزود: ۲۲ خرداد ۱۳۸۲، امام خامنه ای با سفر به این منطقه و تجلیل از قیام خونین ۱۵ خرداد، نقطهٔ عطفی در تاریخ انقلاب رقم زدند.

فرماندار پیشوا در ادامه تأکید کرد: مردم این دیار امسال در حالی این سالگرد را برگزار می‌کنند که یاد رهبر شهید را گرامی می‌دارند.

بر اساس این گزارش، مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید، جمعه ۲۲ خرداد، رأس ساعت ۱۸ از میدان فلسطین تهران آغاز و به‌سوی خیابان کشوردوست ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6857400

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