به گزارش خبرنگار مهر، خدایار سیفی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در شهرستان، بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و پیگیری مطالبات زیرساختی مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به همراهی مردم شهرستان با نظام و دولت اظهار کرد: مردم مراوه‌تپه به‌ویژه جامعه ترکمن همواره در صحنه‌های مختلف از جمله انتخابات حضوری پررنگ داشته‌اند و این همراهی نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و توسعه کشور است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندار فقید شهرستان افزود: تمامی پروژه‌ها و برنامه‌هایی که در دوره مدیریت پیشین آغاز شده، با جدیت دنبال خواهد شد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام یکی از اولویت‌های اصلی فرمانداری است.

سرپرست فرمانداری مراوه‌تپه در ادامه به موضوع جابه‌جایی روستاهای واقع در کاسه سد چایلی اشاره کرد و گفت: این موضوع از مطالبات قدیمی مردم منطقه بوده که با پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرایی آن وارد مرحله جدیدی شده است.

وی افزود: تا زمان فراهم شدن شرایط برای جابه‌جایی کامل ساکنان، خدمات مورد نیاز به روستاهای این محدوده ارائه خواهد شد تا مردم با کمترین مشکل مواجه شوند.

سیفی همچنین تأمین آب شرب پایدار را از دیگر نیازهای اساسی شهرستان برشمرد و اظهار کرد: برای کاهش تنش آبی و بهبود وضعیت تأمین آب، حفر چند حلقه چاه جدید در دستور پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: امید است با حمایت مسئولان استانی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، بخشی از مشکلات زیرساختی مراوه‌تپه در حوزه آب شرب و خدمات عمومی برطرف شود.