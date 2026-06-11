به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به واسطه برگزاری شایسته عزای سیدالشهدا(ع) به بعد از دهه اول محرم موکول شده است و انشاءالله این مراسم در دهه دوم محرم برگزار خواهد شد.
زاکانی بیان کرد: این تشییع، عهد و پیمانی دوباره با آرمانهای امام شهید و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای خواهد بود.
شهردار تهران گفت: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به واسطه برگزاری شایسته عزای سیدالشهدا(ع) به بعد از دهه اول محرم موکول شده است و انشاءالله این مراسم در دهه دوم محرم برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به واسطه برگزاری شایسته عزای سیدالشهدا(ع) به بعد از دهه اول محرم موکول شده است و انشاءالله این مراسم در دهه دوم محرم برگزار خواهد شد.
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