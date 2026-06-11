کشف ۱۸ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در دامغان: ۳ سوداگر مرگ دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی غروب پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام یک عملیات توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد و بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس دامغان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی متوجه مورد مشکوک شدند.

وی با تاکید به اینکه مورد مشکوک سواری پراید بود، ادامه داد: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۸ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در این خودرو خبر داد و توضیح داد: این مواد به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود.

تقدیسی از دستگیری سه سوداگر مرگ در این پرونده خبر داد و اظهار کرد: پرونده این قاچاقچیان مواد مخدر به دستگاه قضا ارجاع و این افراد روانه زندان شدند.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ در اولویت ماموریت های پلیس است لذا شهروندان به محض مشاهده موارد مشکوک آن را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.