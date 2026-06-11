مهمان ویژه ایرانی دیدار افتتاحیه جام جهانی مشخص شد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار افتتاحیه بیست و سومین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی شامگاه پنحشنبه بین تیم های مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا برگزار شد.

پیش از این دیدار مسئولان مکزیکی برنامه ویژه و متنوعی را برای این دیدار در نظر گرفته بودند که تکمیل کننده مراسم افتتاحیه بود.

اما برای این بازی مهمانان سرشناس و ویژه ای از سوی فیفا دعوت شده بودند که از بین بازیکنان و چهره های سرشناس ایران مهدی مهدوی کیا بازیکن سابق تیم ملی ایران و باشگاه هامبورگ با حضور در جایگاه ویژه این بازی را از نزدیک تماشا کرد.