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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

با دعوت فیفا صورت گرفت؛

مهمان ویژه ایرانی دیدار افتتاحیه جام جهانی مشخص شد + عکس

مهمان ویژه ایرانی دیدار افتتاحیه جام جهانی مشخص شد + عکس

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران مهمان ویژه دیدار افتتاحیه بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار افتتاحیه بیست و سومین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی شامگاه پنحشنبه بین تیم های مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا برگزار شد.

پیش از این دیدار مسئولان مکزیکی برنامه ویژه و متنوعی را برای این دیدار در نظر گرفته بودند که تکمیل کننده مراسم افتتاحیه بود.

اما برای این بازی مهمانان سرشناس و ویژه ای از سوی فیفا دعوت شده بودند که از بین بازیکنان و چهره های سرشناس ایران مهدی مهدوی کیا بازیکن سابق تیم ملی ایران و باشگاه هامبورگ با حضور در جایگاه ویژه این بازی را از نزدیک تماشا کرد.

مهمان ویژه ایرانی دیدار افتتاحیه جام جهانی مشخص شد + عکس

کد مطلب 6857467

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