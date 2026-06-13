آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با نیوزیلند + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای دیدار با نیوزیلند در صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی روز گذشته و با حضور رسانه های خارجی برنامه تمرینی خود را در کمپ تیخوانا مکزیک پیش بردند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل