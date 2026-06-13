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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

جام جهانی ۲۰۲۶؛

آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با نیوزیلند + فیلم

آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با نیوزیلند + فیلم

تمرین روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برگزار شد که رسانه های خارجی اجازه حضور در محل تمرین را یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای دیدار با نیوزیلند در صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی روز گذشته و با حضور رسانه های خارجی برنامه تمرینی خود را در کمپ تیخوانا مکزیک پیش بردند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6858622

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