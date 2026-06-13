به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانهای تیم ملی، در این تمرین که با حضور چشمگیر خبرنگاران و رسانههای خارجی همراه بود، بازیکنان تیم ایران در چند گروه به تمرینات تاکتیکی و گروهی پرداختند.
تمرینات ۵ در مقابل ٢ زیرنظر امیر قلعهنویی برگزار شد.
تمرینات امروز به نسبت روزهای گذشته پرفشارتر و تاکتیکیتر بود تا بازیکنان بتوانند در بازی نخست مقابل نیوزیلند بهترین عملکرد را داشته باشند.
در ادامه این تمرین، بازیکنان در یک نیمه به بازی درون گروهی پرداختند.
مرور کارهای تاکتیکی و پاسهای سرعتی و تک ضرب از دیگر تمریناتی بود که شاگردان قلعهنویی در این روز انجام دادند.
دروازهبانان هم مانند چند روز گذشته تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر کادرفنی برگزار کردند
تمرین کرنر و ضدحمله از دیگر کارهایی بود که امروز شاگردان قلعهنویی انجام دادند و برنامههای تاکتیکی در این خصوص به بهترین شکل انجام شد.
تیم ملی فردا آخرین تمرین خود را پیش از سفر لسانجلس از ساعت ١٨ به وقت محلی برگزار خواهند کرد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
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