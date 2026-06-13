به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «دیلی میل»، در حالی که تصاویر تلویزیونی از دیدار تیم‌های کره‌جنوبی و جمهوری چک در جام جهانی ۲۰۲۶ بخش‌های زیادی از ورزشگاه را با صندلی‌های خالی نشان می‌داد، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با انتشار بیانیه‌ای عجیب تلاش کرد از آمار رسمی اعلام‌شده درباره تعداد تماشاگران دفاع کند و بخشی از مسئولیت این اتفاق را متوجه هواداران دانست.

پس از پیروزی ۲ بر یک کره‌جنوبی مقابل جمهوری چک، بسیاری از بینندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به وجود تعداد زیادی صندلی خالی در ورزشگاه اشاره کردند؛ موضوعی که با آمار رسمی اعلام‌شده از سوی فیفا همخوانی نداشت.

فیفا اعلام کرد تعداد تماشاگران این مسابقه ۴۴ هزار و ۹۸۵ نفر بوده است؛ رقمی که تنها ۶۷۹ نفر کمتر از ظرفیت کامل ورزشگاه «استادیو چیواس» در گوادالاخارا محسوب می‌شود.

این در حالی است که تصاویر پخش زنده مسابقه، بخش‌های قابل توجهی از ورزشگاه را خالی نشان می‌داد و همین مسئله موجی از انتقادها را به همراه داشت؛ انتقادهایی که در ادامه اعتراضات گسترده به قیمت‌های بسیار بالای بلیت‌های جام جهانی مطرح شده است.

فیفا در بیانیه خود اعلام کرد: آمار رسمی حضور تماشاگران بر اساس تعداد بلیت‌های اسکن‌شده و افرادی که در محدوده ورزشگاه حضور داشته‌اند محاسبه می‌شود، نه بر اساس ارزیابی بصری از میزان اشغال صندلی‌ها در هر لحظه از مسابقه.

این نهاد در بیانیه خود آورده است: فیفا با مسئولان ورزشگاه‌ها و بخش فروش بلیت همکاری نزدیکی دارد تا تمام آمارهای منتشرشده بر پایه داده‌های عملیاتی و تأییدشده باشد.

فیفا همچنین مدعی شد: در جریان مسابقه گوادالاخارا، تعدادی از هوادارانی که بلیت تهیه کرده بودند، ترجیح دادند به جای نشستن روی صندلی‌های تعیین‌شده، در راهروها و بخش‌های جانبی ورزشگاه حضور داشته باشند.

این توضیح در شرایطی مطرح شده که هزاران بلیت مسابقات جام جهانی همچنان به فروش نرفته و برخی از دیدارها در بازارهای فروش مجدد با قیمتی پایین‌تر از نرخ اولیه عرضه می‌شوند.

نخستین دیدار جام جهانی میان مکزیک و آفریقای جنوبی که در ورزشگاه آزتکا برگزار شد، با حضور حدود ۸۳ هزار تماشاگر همراه بود، اما در مسابقه کره‌جنوبی و جمهوری چک و همچنین دیدار کانادا و بوسنی و هرزگوین که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، صندلی‌های خالی به‌وضوح در تصاویر تلویزیونی دیده می‌شد.

در هفته‌های اخیر، فیفا به دلیل قیمت‌گذاری بلیت‌های جام جهانی با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هنوز صدها بلیت برای دیدار نخست تیم ملی انگلیس مقابل کرواسی در دسترس است.

قیمت ارزان‌ترین بلیت این مسابقه ۸۶۷ دلار (حدود ۶۴۸ پوند) تعیین شده و برخی بسته‌های ویژه همراه با خدمات پذیرایی و دسترسی به سالن‌های اختصاصی تا ۹ هزار و ۲۲۵ دلار (حدود ۶ هزار و ۹۰۰ پوند) قیمت دارند.

همچنین بلیت‌های بخش مهمان‌نوازی (Hospitality) در وب‌سایت رسمی فیفا بین ۲ هزار و ۴۳۰ تا ۳ هزار و ۱۵۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند.

یکی از این بسته‌ها که با عنوان «Champions Club» عرضه می‌شود، شامل صندلی‌های ممتاز نزدیک به بخش‌های اختصاصی، سرو نوشیدنی‌های ویژه و وعده‌های غذایی کامل پیش و پس از مسابقه است.

در بازار فروش مجدد نیز قیمت بلیت دیدار دوم انگلیس مقابل غنا در شهر بوستون از ۴۲۳ پوند آغاز می‌شود و تا ۴ هزار و ۳۵۴ پوند افزایش پیدا می‌کند.

در همین حال، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پیش از آغاز مسابقات در یک نشست خبری از سیاست قیمت‌گذاری این سازمان دفاع کرده بود.

او تأکید کرد میانگین قیمت بلیت‌های جام جهانی کمتر از ۵۰۰ دلار است و افزود هزینه تماشای مسابقات با قیمت بلیت رویدادهای بزرگ ورزشی در آمریکای شمالی تفاوت چندانی ندارد.

اینفانتینو همچنین گفت: اگر بلیت‌ها را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کردیم، در این بازار به‌طور کاملاً قانونی در بازارهای ثانویه با قیمت‌های بسیار بالاتر فروخته می‌شدند. در آن صورت سود حاصل به جیب دلالان و بازار سیاه می‌رفت، نه فوتبال.

وی ادامه داد: اگر ما در این زمینه اشتباه کرده‌ایم، پس تقریباً تمام برگزارکنندگان رویدادهای بزرگ در آمریکای شمالی نیز همین اشتباه را مرتکب شده‌اند.

با این حال، منتقدان معتقدند قیمت‌های بالا باعث کاهش استقبال تماشاگران شده و در نتیجه فضای مسابقات و جذابیت بصری آن برای مخاطبان تلویزیونی تحت تأثیر قرار گرفته است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد جنجال مربوط به قیمت بلیت‌ها و صندلی‌های خالی ورزشگاه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که برای فیفا به یک چالش جدی رسانه‌ای تبدیل شده است، آن هم در شرایطی که این نهاد پیش از آغاز مسابقات از ثبت ۵۰۰ میلیون درخواست رزرو بلیت خبر داده بود.