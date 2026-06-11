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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه

کرمانشاه- صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم کرمانشاه برگزار شد.

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کد مطلب 6857469

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