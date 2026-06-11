https://mehrnews.com/x3cj6n ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6857469 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه با حضور گسترده مردم کرمانشاه برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6857469 کپی شد مطالب مرتبط قرائت پیام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و دومین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه همراه با تشییع شهید مدافع وطن صد و دومین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود تشییع شهید بهمن حسینی همزمان با صد و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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