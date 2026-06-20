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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷

صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم

صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم

کرمانشاه- صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب ششم ماه محرم الحرام برگزار شد.

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کد مطلب 6866274

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