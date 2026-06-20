https://mehrnews.com/x3cnM4 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6866274 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۷ صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه همزمان با شب ششم محرم کرمانشاه- صد و دوازدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب ششم ماه محرم الحرام برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6866274 کپی شد مطالب مرتبط حمایت کرمانشاهیان از مردم لبنان در اجتماع شبانه صد و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه صد و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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