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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰

همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در پایان اجتماع شبانه، دعای فرج را به نیت ظهور امام زمان (عج) همخوانی کردند.

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کد مطلب 6858229

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