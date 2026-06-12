https://mehrnews.com/x3cjqS ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6858229 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در پایان اجتماع شبانه، دعای فرج را به نیت ظهور امام زمان (عج) همخوانی کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6858229 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مزین به نام هشت شهید است صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه قرائت پیام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و دومین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه همراه با تشییع شهید مدافع وطن صد و دومین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود برچسبها جمهوری اسلامی ایران دعای فرج کرمانشاه
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