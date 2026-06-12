به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا مرندی، در یکصد و پانزدهمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی کشور، با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت همدلی، انسجام ملی و تلاش مضاعف برای خدمت به مردم در عرصه سلامت تأکید کرد و افزود: اساتید دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه سلامت باید از دانش و توان تخصصی خود برای حل مشکلات مردم و ارتقای نظام سلامت بهره بگیرند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از فرصت‌ها برای ایجاد تحولات ماندگار در حوزه سلامت و توسعه کشور تأکید کرد.

در ادامه، محمدعلی محققی، معاون علمی فرهنگستان در بیان و تشریح پیش‌نویس بیانیه مجمع به اهمیت جایگاه سلامت در نظام حکمرانی کشور و لزوم توجه به رویکرد «اقتصاد مقاومتی در سلامت» و تحقق عدالت در ارائه خدمات درمانی پرداخت و افزود: تحقق عدالت در سلامت باید به عنوان یک اصل محوری در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد و این موضوع در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری نیز به‌ روشنی تبیین شده است.

وی تأکید کرد: نظام سلامت کشور باید بر پایه ساختار یکپارچه، منابع پایدار مالی، تقویت بیمه‌ها، توسعه فناوری‌های مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت طب سنتی تقویت شود تا بتواند در برابر چالش‌ها و محدودیت‌ها از جمله تحریم‌ها، کارآمد و مقاوم باقی بماند.

محققی ابراز امیدواری کرد با اجرای سیاست‌های کلی سلامت و تقویت نگاه عدالت‌محور، زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت و عبور از مشکلات موجود در کشور فراهم شود.

گفتنی است؛ یکی از دستور کارهای مجمع عمومی برگزاری انتخابات اعضای جدید پیوسته و وابسته بود که در نتیجه این انتخابات، ۸ نفر به عنوان عضو پیوسته و ۷ نفر به عنوان عضو وابسته با کسب اکثریت آرا انتخاب شدند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی در حضور رئیس‌جمهور، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت کشور مطرح کردند.

مسائل مربوط به تأمین منابع مالی حوزه سلامت، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، کمبود نیروی انسانی، عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی، حمایت از دانشگاه‌های علوم پزشکی و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات سلامت از جمله محورهای مطرح‌ شده در این نشست بود.

در یکصد و پانزدهمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، اعضای جدید پیوسته و وابسته با رأی اکثریت اعضای مجمع انتخاب شدند.

اعضای پیوسته

احمد خالق‌نژاد طبری

طاهره چنگیز

شهریار نفیسی

فیروزه رئیسی

علی اکبری ساری

علی دباغ

محمد رئیس زاده

مجید اسدی

اعضای وابسته

حمیدرضا باصری

احمد حائریان اردکانی

غلامرضا مولوی

علیرضا خوشدل

مهدی عباس زاده

حامد زارعی

حسین مولوی وردنجانی