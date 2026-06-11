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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰

راهیابی انیمیشن «رویاشهر» به یک جشنواره‌ در لهستان

راهیابی انیمیشن «رویاشهر» به یک جشنواره‌ در لهستان

کاشان - انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، به بخش مسابقه‌ اصلی یازدهمین دوره‌ جشنواره‌ کینولوب لهستان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، محصول استودیو آینده نگار که توسط هنرمندان کاشانی به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی تهیه شده است به بخش مسابقه‌ اصلی یازدهمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان کینولوب (KINOLUB) لهستان راه یافت.

یازدهمین دوره‌ این جشنواره از ۱۴ ژوئن برابر با ۲۴ خرداد آغاز می‌شود و نمایش آثار تا ۲۷ ژوئن برابر با ۶ تیر ادامه خواهد داشت.

این رویداد تخصصی که از سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد IKS پایه‌گذاری شده است، با تمرکز بر نمایش آثار شاخص بین‌المللی و اجرای برنامه‌های آموزشی‌فرهنگی، هرساله در چندین شهر در جنوب کشور لهستان برگزار می‌شود و میزبان هزاران مخاطب و علاقه‌مند به سینمای کودک و نوجوان است.

بر اساس اعلام جشنواره در بخش رقابتی این رویداد، آثار بلند و کوتاه داستانی و انیمیشن از سراسر جهان به نمایش درمی‌آیند و برگزیدگان آن توسط ۲ گروه «داوران بین‌المللی وحرفه‌ای سینما» و «هیئت داوران کودک و نوجوان» انتخاب می‌شوند.

حضور «رویاشهر» در این جایگاه رقابتی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های نوین تکنیکی و محتوایی انیمیشن ایران به مخاطبان اروپایی و توسعه‌ تعاملات فرهنگی در عرصه‌ بین‌المللی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6857497

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