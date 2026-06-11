راهیابی انیمیشن «رویاشهر» به یک جشنواره‌ در لهستان

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، محصول استودیو آینده نگار که توسط هنرمندان کاشانی به کارگردانی محسن عنایتی و تهیهکنندگی مصطفی حسنآبادی تهیه شده است به بخش مسابقه اصلی یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان کینولوب (KINOLUB) لهستان راه یافت.
یازدهمین دوره این جشنواره از ۱۴ ژوئن برابر با ۲۴ خرداد آغاز میشود و نمایش آثار تا ۲۷ ژوئن برابر با ۶ تیر ادامه خواهد داشت.
این رویداد تخصصی که از سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد IKS پایهگذاری شده است، با تمرکز بر نمایش آثار شاخص بینالمللی و اجرای برنامههای آموزشیفرهنگی، هرساله در چندین شهر در جنوب کشور لهستان برگزار میشود و میزبان هزاران مخاطب و علاقهمند به سینمای کودک و نوجوان است.
بر اساس اعلام جشنواره در بخش رقابتی این رویداد، آثار بلند و کوتاه داستانی و انیمیشن از سراسر جهان به نمایش درمیآیند و برگزیدگان آن توسط ۲ گروه «داوران بینالمللی وحرفهای سینما» و «هیئت داوران کودک و نوجوان» انتخاب میشوند.
حضور «رویاشهر» در این جایگاه رقابتی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای نوین تکنیکی و محتوایی انیمیشن ایران به مخاطبان اروپایی و توسعه تعاملات فرهنگی در عرصه بینالمللی محسوب میشود.
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