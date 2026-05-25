۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

«رویاشهر» راهی ایتالیا شد

انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی راهی جشنواره ایتالیایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، از تولیدات مرکز انیمیشن سوره، به بخش رقابتی سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی «Cartoons on the Bay» راه یافته که برای کسب جایزه «Pulcinella Awards» با برترین آثار انیمیشن جهان رقابت خواهد کرد.

این جشنواره که توسط شبکه تلویزیونی Rai و بازوی تجاری آن، Rai Com بنیان‌گذاری شده، از ۲۷ تا ۳۰ می ۲۰۲۶ (۶ تا ۹ خردادماه ۱۴۰۵) در شهر پسکارا در کشور ایتالیا برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی «Cartoons on the Bay» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیشروترین رویدادهای تخصصی حوزه انیمیشن، ترنس‌مدیا و هنرهای دیجیتال در اروپا شناخته می‌شود و هرساله میزبان تولیدکنندگان، استودیوها و فعالان برجسته صنعت انیمیشن از سراسر جهان است.

«رویاشهر»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره، مرکز پویانمایی مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار است و پخش بین‌المللی این انیمیشن سینمایی بر عهده مرکز بین‌الملل سوره است.

ندا زنگینه

