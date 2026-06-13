سفر «رویاشهر» به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران سراسری انیمیشن سینمایی «رویاشهر»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره، مرکز پویانمایی مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار، به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی از روز جمعه ۲۲ خرداد همزمان در سینماهای ۲۸ شهر در کشور ترکیه آغاز شده است.

این انیمیشن سینمایی که به تازگی عنوان بهترین فیلم انیمیشن جشنواره‌ کودکان هند را از آن خود کرده، قصه نوجوانی به نام «آرات» است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند.

انیمیشن «رویاشهر» در سینماهای شهرهای آدیامان، آماسیا، آنکارا، آنتالیا، بارتین، باتمان، بولو، بورسا، چوروم، دوزجه، ادیرنه، ارزوروم، اسکیشهیر، قازی آنتپ، اسپارتا، استانبول، کایصری، قبرس، کوجالی، کنیا، کوتاهیا، مانیسا، ماردین، نوشهیر، توکات، وان، یالووا، یوزگات توسط شرکت پخش ترکیه‌ای MC Film روی پرده رفته است.

مدیریت دوبلاژ «رویاشهر» برعهده امیرهوشنگ زند بوده است و میرطاهر مظلومی، زنده‌یاد منوچهر والی‌زاده، منوچهر زنده‌دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند. پخش بین‌الملل این انیمیشن سینمایی برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.