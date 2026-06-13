  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

ترامپ پیام «شریف» درباره نزدیک بودن توافق با ایران را بازنشر کرد

ترامپ پیام «شریف» درباره نزدیک بودن توافق با ایران را بازنشر کرد

رئیس‌جمهور آمریکا پیام نخست‌وزیر پاکستان درباره نزدیک بودن توافق بین تهران و واشنگتن را بازنشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز شنبه پیام شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان درباره نزدیک بودن توافق بین تهران و واشنگتن را بازنشر کرد.



ترامپ پیام «شریف» درباره نزدیک بودن توافق با ایران را بازنشر کرد

این در حالیست که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ساعاتی پیش به موضع گیری درباره ایران پرداخت.

نخست وزیر پاکستان گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده‌ایم و احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت نهایی خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای مراسم امضای الکترونیکی توافق صلح بین آمریکا و ایران به محض نهایی شدن آن هستیم. آمریکا و ایران بر سر چارچوبی برای یک توافق صلح که به ماه‌ها درگیری در خاورمیانه پایان می‌دهد، به توافق رسیده‌اند. ایران و آمریکا به متن نهایی توافق صلح دست یافتند.

از سوی دیگر محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه تلفنی با وزیر خارجه سوئیس گفتگو کرد.

وی از پیشرفت قابل تحسین به سوی تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که تلاش های آمریکا و ایران به تحقق صلح و ثبات منطقه کمک کند.

کد مطلب 6859079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها