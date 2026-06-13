ترامپ پیام «شریف» درباره نزدیک بودن توافق با ایران را بازنشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز شنبه پیام شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان درباره نزدیک بودن توافق بین تهران و واشنگتن را بازنشر کرد.







این در حالیست که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ساعاتی پیش به موضع گیری درباره ایران پرداخت.

نخست وزیر پاکستان گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده‌ایم و احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت نهایی خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای مراسم امضای الکترونیکی توافق صلح بین آمریکا و ایران به محض نهایی شدن آن هستیم. آمریکا و ایران بر سر چارچوبی برای یک توافق صلح که به ماه‌ها درگیری در خاورمیانه پایان می‌دهد، به توافق رسیده‌اند. ایران و آمریکا به متن نهایی توافق صلح دست یافتند.

از سوی دیگر محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه تلفنی با وزیر خارجه سوئیس گفتگو کرد.

وی از پیشرفت قابل تحسین به سوی تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که تلاش های آمریکا و ایران به تحقق صلح و ثبات منطقه کمک کند.