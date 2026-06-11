https://mehrnews.com/x3cj7G ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۸ کد مطلب 6857533 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۸ تجمع چرامی ها به صد و سومین شب رسید چرام- تجمع چرامیها در شب های حماسه و مقاومت به صد و سومین شب رسید. دریافت 55 MB کد مطلب 6857533 کپی شد مطالب مرتبط تداوم بیعت شبانه مردم میاندوآب با انقلاب و رهبری مردم اسلامشهر با رهبر انقلاب تجدید بیعت کردند بیعت ورزشکاران کواری با رهبر معظم انقلاب شصتوهفتمین تجمع شبانه تبریزیها در بیعت با رهبری تجمع شبانه مردم بناب در بیعت با رهبری و حمایت از نیروهای مسلح تجمع شبانه مردم تبریز برای بیعت با آرمانهای انقلاب و رهبری برچسبها شهرستان چرام بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما