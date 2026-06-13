اعتراض هند به حملات آمریکا نزدیک سواحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که هند روز گذشته حملات آمریکا علیه کشتی های تجاری این کشور در نزدیکی سواحل عمان را محکوم کرده و آن را غیر قابل توجیه خوانده است. در جریان این حمله سه ملوان هندی جان خود را از دست دادند.

در همین خصوص وزیر خارجه هند اعلام کرد که در جریان تماس تلفنی با مارکو روبیو همتای آمریکایی خود در خصوص حملات این کشور علیه کشتی های تجاری هند نزدیک سواحل عمان صحبت کرده است.

این مکالمه تلفنی بعد از آن انجام شد که هند کاردار سفارت آمریکا را برای دومین بار طی ۲ روز احضار کرد.

روز گذشته نیز خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع هندی گزارش داد که دهلی نو معاون رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا را در اعتراض به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در سواحل عمان احضار کرد.

وزارت خارجه هند اعلام کرد: ما به یک دیپلمات آمریکایی اعلام کردیم حملات نیروهای آمریکا به کشتی‌های تجاری غیرقابل قبول است و امنیت و ثبات تجارت دریایی بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این پیام را به معاون سفارت آمریکا نیز منتقل کرده‌ایم.