به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضا زاده ظهر جمعه پیش از خطبه های نماز جمعه مشگین‌شهر با انتقاد شدید از عملکرد پلیس راه استان در محدود کردن تردد خودروهای مسافربری در مسیر آب‌های درمانی شهرستان، اظهار کرد: ایجاد هرگونه مانع برای تردد وسایل نقلیه مسافربری در مسیرهای منتهی به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، به ویژه آب‌های درمانی، آسیب جدی به صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه وارد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از توسعه گردشگری در مشگین‌شهر افزود: هیچ عذر و بهانه‌ای برای اعمال چنین محدودیت‌هایی قابل قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید در راستای تسهیل حضور گردشگران و رونق اقتصادی منطقه همکاری لازم را داشته باشند.

نماینده مردم مشگین‌ در مجلس شورای اسلامی همچنین از برخی اقدامات و پیگیری‌های مکرر برای انتقال جام زرین احمدبیگلو به مرکز استان انتقاد کرد و گفت: این اثر تاریخی و ارزشمند بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مشگین‌شهر است و باید در زادگاه خود حفظ و نگهداری شود.

رضازاده با قدردانی از مواضع و تلاش‌های مسئولان محلی، فعالان فرهنگی و خبرنگاران شهرستان در دفاع از ماندگاری این اثر نفیس در مشگین‌شهر، اظهار کرد: همدلی و مطالبه‌گری دلسوزانه مردم و اصحاب رسانه نقش مهمی در صیانت از میراث فرهنگی منطقه داشته است.

وی بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری مشگین‌شهر تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های استانی از مطالبات بحق مردم این شهرستان شد.