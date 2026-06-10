https://mehrnews.com/x3chnt ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۶ کد مطلب 6855710 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۶ تجدید میثاق شبانه مردم ولایتمدار مشگین شهر مشگین - مردم انقلابی مشگین شهر در یکصد و یکمین اجتماع پرشور شبانه با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6855710 کپی شد مطالب مرتبط احدی عالی: ۳۸ طرح کشاورزی در اردبیل به بهرهبرداری میرسد پزشک خانواده هزینههای درمان را کاهش میدهد مشگین شهر؛ سنگر پولادین ولایتمداری پلمب ۹ واحد صنفی در مشگین شهر برچسبها اردبیل مشگین شهر تجمع مردمی
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