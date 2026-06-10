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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۶

تجدید میثاق شبانه مردم ولایتمدار مشگین شهر

تجدید میثاق شبانه مردم ولایتمدار مشگین شهر

مشگین - مردم انقلابی مشگین شهر در یکصد و یکمین اجتماع پرشور شبانه با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6855710

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