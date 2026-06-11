به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف شامگاه پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران حوزه دولت رسانه های کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت حاشیه شهر مشهد، حاشیه‌نشینی را یکی از مهم‌ترین معضلات کلان‌شهرها به‌ویژه مشهد دانست و اظهار کرد: مشهد شهری مهاجرپذیر است و به دلیل جاذبه‌های مذهبی و خدماتی، از سراسر کشور و حتی خارج از کشور پذیرای جمعیت زیادی بوده است.

شهردار مشهد با اشاره به برآوردها از جمعیت حاشیه‌نشین مشهد افزود: طبق بررسی‌ها، حدود یک‌میلیون نفر در حاشیه شهر زندگی می‌کنند؛ بخشی از این وضعیت نیز می‌تواند ناشی از حضور اتباع غیرمجاز باشد، اما مهم‌تر از آن، مسئله ناامنی و آسیب‌های اجتماعی است که آینده شهر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مناطق حاشیه‌ای داشته است، تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی شهر، در برخی سال‌ها بیش از ۴۰ درصد و حتی تا ۵۰ درصد، به حاشیه شهر اختصاص یافته و پروژه‌های بی‌نظیری در این مناطق اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که حاشیه شهر مشهد امروز با چند سال قبل قابل مقایسه نیست.

قلندرشریف با اشاره به تجربه مدیریتی خود در مناطق کم‌برخوردار گفت: در سال ۱۳۹۹، زمانی که شهردار منطقه ۲ بودم، برخی مناطق حاشیه‌ای مانند سپاه و اسماعیل‌آباد از محروم‌ترین نقاط شهر بودند؛ اما امروز شرایط این مناطق کاملاً تغییر کرده و خدمات شهری، معابر، جمع‌آوری زباله و زیرساخت‌های شهری در آنها بهبود یافته است.

شهردار مشهد با بیان اینکه توسعه حاشیه شهر تنها وظیفه شهرداری نیست، خاطرنشان کرد: شرکت بازآفرینی شهری نیز در این زمینه نقش دارد و عمده کمک آن به شهرداری‌ها در سال‌های اخیر، رایگان‌سازی آسفالت در معابر بافت‌های فرسوده بوده است؛ اما واقعیت این است که این مناطق به مداخلات گسترده‌تر و تصمیمات فرادستگاهی نیاز دارند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم مدیریت شهری، رساندن خطوط مترو به برخی مناطق محروم شهر بوده است. به گفته وی، خط یک از وکیل‌آباد تا فرودگاه، و خطوط دو، سه و چهار نیز با در نظر گرفتن مناطق کم‌برخوردار طراحی و اجرا شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مناطق محرومی مانند شهرک شهید رجایی، شهید باهنر و شهرک شهید آوینی از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.

قلندرشریف همچنین با اشاره به تحول فضای سبز در مناطق محروم گفت: در شهرک شهید رجایی، ۷۷ هکتار بوستان در حال احداث است و در دو سال اخیر نیز ۳۰ هکتار از این فضاها تکمیل یا در حال تکمیل است. این بوستان‌ها شامل امکانات متنوعی از جمله بوستان بانوان، فضاهای ورزشی، سالن‌های ورزشی و باغ ایرانی است و توانسته چهره منطقه را متحول کند.

شهردار مشهد افزود: در برخی مناطق که پیش‌تر به‌عنوان محروم‌ترین نقاط مشهد شناخته می‌شدند، امروز پروژه‌هایی در حال اجراست که حتی برخی تصور می‌کردند قرار است کاربری‌های دیگری در آنجا ایجاد شود، اما هدف ما فقط توسعه فضاهای عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت ارزشمند کردن مناطق محروم در کنار توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: این رویکرد باید هم‌زمان دنبال شود و خوشبختانه با همکاری استان و دولت، بخش‌هایی از مطالعات توسعه مشهد نیز در حال پیشرفت است.

قلندرشریف در ادامه با اشاره به بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی گفت: درخواست ما این است که خبرنگاران و رسانه‌ها این موضوع را مطالبه کنند. حداقل یکی دو جلسه هیئت دولت باید برای بازنگری در بافت پیرامونی حرم مطهر با حضور وزرا، استاندار، شهردار مشهد و رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شود تا درباره مسائل تأثیرگذار این محدوده تصمیم‌گیری شود.

شهردار مشهد تأکید کرد: حاشیه شهر مشهد دیگر با گذشته قابل مقایسه نیست، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. ساماندهی این مناطق نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، شهرداری و سایر نهادهاست تا بتوان آینده‌ای بهتر برای این کلان‌شهر رقم زد.